El precio de la soja mantuvo hoy la tendencia alcista y se ubicó por encima de US$ 610 la tonelada en el mercado de Chicago, tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en una jornada en la que los cereales presentaron bajas en sus cotizaciones.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,40% (US$ 8,45) hasta US$ 610,13 la tonelada, mientras que el contrato de julio avanzó 1,71% (US$ 10,20) para ubicarse en US$ 603, 52 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron la ajustada relación entre la oferta y la demanda del poroto de soja que "seguirá inalterable en lo que resta de la actual campaña y que persistirá en la campaña 2021/2022", indicó un informe de la corredora de granos Granar.

"Así de breve y contundente resulta el fundamento de la tendencia alcista que acerca los precios de la oleaginosa al récord de 650,74 dólares alcanzado a principios de septiembre de 2012", agregó Granar.

Según el informe del USDA publicado este miércoles la producción de soja para la campaña 2021/22 en EEUU alcanzaría los 119,88 millones de toneladas, un volumen que daría como resultado la existencia de bajos stocks, en un contexto donde tanto la demanda interna como externa del poroto seguirían en alza.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia alcista del grano, con una suba del 2,38% (US$ 38,27) en el aceite hasta los US$ 1.513, 67 la tonelada, mientras que la harina se incrementó 0,31% (US$ 1,54) para cerrar a US$ 497,06 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz cayó 0,26% (US$ 0,79) y se ubicó en US$ 298,21 la tonelada, debido a la que las existencias finales de la próxima campaña en Estados Unidos se ubicarían bastante por encima de lo que esperaba el mercado. Según el USDA, los stocks se ubicarían 38,28 millones de toneladas, mientras que los operadores previeron ese volumen en poco más de 34 millones de toneladas.

Por último, el trigo cayó 0,65% (US$ 1,84) y se posicionó en US$ 277, 32 la tonelada la cierre de las operaciones, por existencias finales en Estados Unidos tanto en esta campaña como en la siguiente por encima de lo proyectado por el mercado.