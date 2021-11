Las lluvias generalizadas de los últimos días mejoraron significativamente las reservas hídricas de once provincias argentinas, claves para afrontar el nuevo ciclo de granos gruesos, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Entre el 12 y el 14 de noviembre se registró el "evento de lluvias más importante de 2021" que dejó más 15mm en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el norte del país, con la única excepción del sureste bonaerense, y mejoró significativamente las reservas de agua de los suelos.



A pesar del fenómeno La Niña, admitió la entidad bursátil rosarina, "llegaron las recargas tan esperadas de la primavera".



Las tormentas que se sucedieron entre el 12 y el 14 de noviembre mostraron un gran despliegue sobre el país: el evento dejó más de 15 mm en 11 provincias, milimetraje que alcanzó a Chubut, Río Negro, a casi toda La Pampa y gran parte de Buenos Aires.



Con más de 15 mm el evento cubrió por entero a Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Corrientes; en Córdoba, esta vez fue solo la franja este la que superó los 15 mm; y en Santiago del Estero sucedió lo mismo.



Incluso hubo cuatro focos de lluvias con más de 45 mm: el área de La Pampa y Río Negro (Gral. Acha, 57mm; y Río Colorado, 61 mm); el NO bonaerense (Gral. Villegas, más de 90 mm); el centro del sur de Santa Fe (Pujato, 68 mm) y Chaco (Las Breñas, más de 120 mm).



En la provincia de Buenos Aires, afectada por la falta de agua, el SO recibió entre 20 y 40 mm; el centro E, solo 15 a 30 mm; y el SE, bastión triguero muy afectado por la falta de agua, registros inferiores a 15 mm (excepto Tres Arroyos, que recibió 22 mm).



En la región núcleo el evento dejó unos 35 mm promedio y, si bien dos de los cuatro focos estuvieron en el NO bonaerense y centro S de Santa Fe, las recargas fueron importantes para el NE bonaerense y sur santafesino, que mostraban reservas escasas a sequía.



Esta vez el sector cordobés recibió la menor cantidad de agua, sobre todo en las localidades más mediterráneas: Bengolea, Hernando, Idiazábal y Colonia Almada, que quedaron con registros por debajo de los 8 mm.



En el norte del país se afirma la recuperación hídrica, cuando quince días atrás había muchas dudas con las siembras de los cultivos de verano; si no llegaban estas recargas, los cultivos de granos gruesos corrían el riesgo de comenzar el ciclo prácticamente sin reservas en los suelos.



En la semana pasada, Santiago del Estero recibió alrededor de 20 mm y sus reservas comienzan a mejorar de a poco: ahora el este provincial sumó 10 a15 mm más.



En Chaco, el comienzo de noviembre fue más generoso: en la primera semana del mes hubo acumulados de alrededor de 80 mm pero eran insuficientes porque las tormentas se habían desarrollado muy rápido y se estimaban que las lluvias efectivas para los suelos eran inferiores al 60% del agua caída.



Con esta segunda dosis de recargas las posibilidades de producción de Chaco son mucho mejores, ya que recibió de 75 a 120 mm.



También este evento cambió la disponibilidad de humedad de los suelos del norte santafesino: las últimas tormentas dejaron entre 45 y 75 mm.



En los próximos días se espera una nueva instabilidad para los próximos dos días por el ingreso de un frente frío entre martes y miércoles; y, aunque los acumulados no serían importantes, sí podrían serlo en Entre Ríos y el noreste del país.