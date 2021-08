El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió hoy los cambios que se registran en la demanda de alimentos a nivel mundial, con el pedido de trazabilidad y certificaciones de producción de los mismos.

"El mundo demanda cada vez más alimentos, pero ya no lo hace como lo pensábamos algunos años atrás. Pide alimentos sustentables, que le brindemos garantías de no deforestación de nada lo que hagamos en Argentina, que le demos certificaciones, de que capturamos carbono y así sucesivamente, entre ellas la trazabilidad", dijo esta tarde Idígoras durante su disertación en el coloquio Experiencia Idea Agroindustria.

En este sentido, el dirigente empresario, que compartió el panel con el exministro de Agricultura Julián Domínguez, planteó que vender en 2022 "va a ser distinto" y subrayó que "Argentina es vista como uno de los grandes líderes de ese mercado internacional", por lo que satisfacer esa demanda "depende de nosotros".

"Este mundo pide que le demos trazabilidad y certificación de lo que hacemos. En primer lugar no deforestemos una sola hectárea para producir los alimentos y que le demos garantías al consumidor final, ya no solo en Europa, sino también desde Vietnam. Tenemos mucho, pero tenemos que demostrarlo integrando a la cadena de valor comoditizando la sustentabilidad", sostuvo Idígoras.

El directivo recordó que en los próximos meses se llevará a cabo en Nueva York una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para discutir los sistemas alimentarios vigentes, donde se discutirán iniciativas "que van en contra de todos los sistemas productivos que conocemos y lo que plantean es que todo lo que hacemos no sirve".

Domínguez, por su parte, sostuvo que "el principal acierto del sector agroindustrial es que ha sido metodológicamente riguroso en sus procesos de entender los cambios del mundo. Tenemos una dirigencia que tiene visión de mundo y de mercado y puede liderar un proceso de crecimiento y desarrollo".

En el plano político sectorial, el exfuncionario dijo que "no se puede pensar a la Argentina sin pensar el rol del campo" y que "no puede haber un proyecto político que no incorpore al campo como actor. El futuro del país va a seguir vinculado al sector agroalimentario".