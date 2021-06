La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto a los Ministerios de Transporte, Seguridad y Agricultura, Ganadería y Pesca, presentaron la “carta de porte electrónica”, una herramienta digital que le permitirá al Estado mejorar la capacidad de fiscalización del sector agrícola y simplificar los trámites y que entrará en vigencia el primero de septiembre próximo.



Según informaron desde la AFIP, a partir de septiembre la documentación necesaria para trasladar granos dentro del país deberá tramitarse en forma digital, a través de la carta de porte electrónica que reemplazará los formularios en formato papel que hasta ahora se utilizaban para documentar el traslado de granos automotor y ferroviario al interior del país.



En este marco, con la nueva modalidad el proceso de solicitud, carga y emisión del comprobante se hará online en un solo paso y en una misma aplicación.



La AFIP explicó que las cartas de porte electrónicas no serán reutilizables y contarán con un código de barras y código QR que permitirá visualizar los datos de origen y destino de la carga, fundamentales para el control en ruta.



Los cambios entrarán en vigencia el 1° de septiembre y serán de aplicación obligatoria a partir del 1° de noviembre.



En este marco, destacaron que la carta de porte electrónica es el resultado del trabajo conjunto entre la AFIP y los ministerios de Transporte, Agricultura y Seguridad.



Las modificaciones que dotan de mayor transparencia a la actividad fueron presentadas durante un evento en el que participaron la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.



“La implementación de la carta de porte electrónica representa un hito en la fiscalización del sector agrícola. Nos permite controlar movimientos no registrados para limitar operaciones irregulares que no solo afectan la recaudación y alimentan el contrabando sino que también perjudican a la mayoría de los actores que cumplen con las reglas”, expresó Marcó del Pont.



La titular de la AFIP destacó que “el trabajo conjunto con los distintos ministerios y las fuerzas de seguridad es imprescindible para fortalecer la capacidad de fiscalización de un sector donde existen muchas irregularidades”.



Durante el encuentro el ministro Guerrera consideró que “la carta de porte electrónica aporta innovación, tecnología y eficiencia al transporte de carga y se suma a otros avances en materia de digitalización. La medida hace más transparente al sistema de control y significa un avance que beneficia a las y los transportistas, productores y al conjunto de la sociedad”.



Por su parte, Frederic enfatizó la relevancia del “trabajo articulado y acompasado para impedir delitos e infracciones inherentes al contrabando, la vulneración del código aduanero y la adulteración de cartas de porte. Este tipo de herramientas permite abordar prácticas ilícitas que dañan la estructura financiera y productiva del país”.



Tras la firma de la resolución conjunta, el ministro Basterra señaló que “agilizar trámites, brindar mayor seguridad y garantizar la trazabilidad en el traslado de los granos es uno de los objetivos que nos fijamos a través del trabajo conjunto. La carta de porte electrónica demuestra que el Estado está presente con un criterio federal y de equidad territorial”.