Emily Ceco denunció a su pareja Santiago Martínez por violencia física y obtuvo una orden de restricción en su contra. Los jóvenes se conocieron en el reality Love is Blind Argentina de Netflix y hacía un año que estaban casados.

Tras la grabación del programa, la pareja aseguró que seguían juntos, vivían en la casa de los padres de él y hasta habían realizado un viaje por Europa.

Este jueves, Emily habló en Bondi Live y explicó que su pareja comenzó a agredirla luego de que ella volviera de una fiesta: “Cuando llegamos a casa me dijo ‘Te vi en TikTok’ y me empezó a insultar, me decía ‘Put... yo te vi en TikTok, estabas arriba del escenario con chongos, te estaban bailando y vos disfrutando ahí, sos una paje...’. Entonces me cambié, pedí un Uber para irme a mi casa y la llamé a mi mamá para avisarle que iba, que me espere”.

“Él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda a ella y con mirada amenazante me puso el teléfono para controlar lo que yo decía. Cuando yo dije ‘Ma, capaz que voy para casa ahora’ me cortó la llamada. Y me dijo ‘Vos no te vas a ningún lado’. Le pedí por favor que no hiciera esto peor, que yo no quería estar ahí porque me estaba tratando muy mal”, relató.

La joven se mostró durante la nota con lentes de sol cubriendo un ojo morado. Según su testimonio, las agresiones ocurrieron entre la noche del viernes y la mañana del sábado, y el martes logró realizar la denuncia.