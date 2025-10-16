Una conductora de C5N contó el calvario que sufre por un acosador
La periodista de C5N contó entre lágrimas que es acosada desde hace dos meses por un hombre que la sigue y vive a pocas cuadras de su casa. “Tengo miedo, tengo un botón antipánico y ya no puedo moverme sola”, expresó.
La conductora y periodista Agustina Peñalva vivió un momento de profunda angustia durante una transmisión en vivo por C5N. Entre lágrimas, relató que desde agosto sufre acoso por parte de un hombre que la persigue y hostiga a través de redes sociales y en persona.
“Hace dos meses que vengo atravesando una situación. Mi situación en este momento es como tener una tobillera, pero estoy atada a este dispositivo que es un botón antipánico”, contó Peñalva con la voz entrecortada, al describir el miedo con el que convive.
La periodista explicó que el acosador -identificado como Walter Graziano- comenzó enviándole decenas de mensajes diarios: “Me hostiga con más de 20 o 30 mensajes por día. Hasta que un día me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme sola. Me persigue y me sigue. Vive a ocho cuadras de mi casa”.
Pese a haberlo bloqueado en todas las redes posibles, el hombre continuó contactándola desde nuevas cuentas. “Lo bloqueé por Instagram y empezó a acosarme por X. Como lo bloqueaba, se abría otras cuentas”, relató.
“Yo no quiero nada de vos. No quiero flores, ni libros, ni chocolates. Lo único que quiero es volver a vivir mi vida de forma normal. Quiero trabajar tranquila, salir tranquila, ir al supermercado sin miedo. Te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. Déjame tranquila”, agregó la joven.
Además, reveló que realizó las denuncias correspondientes y que actualmente cuenta con un botón antipánico y acompañamiento constante. “Nunca estoy sola. Tengo un equipo de gente que me acompaña en todo momento y les estoy profundamente agradecida”, dijo la periodista visiblemente conmocionada.
El testimonio de Peñalva volvió a poner en primer plano el drama cotidiano que atraviesan muchas mujeres acosadas o perseguidas, incluso cuando ya recurrieron a la Justicia.