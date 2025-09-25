El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó detalles estremecedores sobre el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. En diálogo con el programa A dos Voces (TN), confirmó que los asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de Instagram.

Según explicó, las víctimas llegaron a la vivienda donde fueron atacadas porque habían sido engañadas por alguien de confianza. Durante el crimen, la transmisión en redes fue vista por 45 personas en un grupo cerrado. Allí, el líder de la organización narco habría pronunciado la frase: “Esto es lo que le pasa al que me roba drogas”.

Alonso señaló que el cabecilla de la banda, apodado “Julito” o “el pequeño J”, ya fue identificado aunque permanece prófugo. De acuerdo con la investigación, el móvil no fue económico sino disciplinario: “Buscaban construir una imagen terrorista para generar miedo”, remarcó.

El ministro advirtió además que la organización criminal opera en distintos puntos del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires, lo que muestra que “no existen fronteras para este tipo de delitos”. También indicó que uno de los detenidos, de nacionalidad peruana, estaría directamente vinculado al grupo responsable.

“Esto es muy grave. O lo enfrentamos todos juntos o no lo resuelve nadie. No importa la grieta ni las internas políticas”, enfatizó el funcionario.