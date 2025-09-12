En una audiencia realizada este jueves en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Agustina Fertitta imputó a J. L. por los delitos de Amenazas coactivas, Privación ilegítima de la libertad agravada y Lesiones leves dolosas agravadas por violencia de género, en calidad de autor y en concurso real.

Según la investigación, el 6 de septiembre alrededor de las 19, la expareja del imputado concurrió a su domicilio en calle Santiago del Estero al 400 de Roldán, junto a su hija menor de edad, tras recibir mensajes amenazantes.

Una vez allí, el acusado obligó a que la niña se retirara, encerró a la víctima, la forzó a consumir estupefacientes y la golpeó brutalmente con una botella en la cabeza y contra la pared, lo que le provocó pérdida de conciencia y múltiples lesiones.

La mujer permaneció encerrada contra su voluntad hasta el 8 de septiembre, cuando familiares que se acercaron al domicilio advirtieron irregularidades. Un allegado vio las piernas de la víctima asomando debajo de una cama y dio aviso a la policía, que finalmente la encontró en estado de inconsciencia.