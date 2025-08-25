La Justicia bonaerense investiga un posible femicidio seguido de suicidio en un camino rural de la localidad turística. Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados dentro de un auto estacionado cerca de la Ruta 8. La víctima había denunciado episodios previos de violencia de género.

El hallazgo ocurrió este domingo en San Antonio de Areco, a 200 kilómetros de Rosario. Dentro de un Chevrolet Onix blanco aparecieron los cuerpos de Roberto Suárez, de 45 años, y Florencia Revah, de 32, ambos con heridas de arma de fuego.

La principal hipótesis apunta a que Suárez asesinó a su pareja y luego se quitó la vida. Los peritos determinaron que Revah tenía disparos en el pecho y el cuello, mientras que Suárez presentaba una herida en la cabeza, compatible con un suicidio.

En el vehículo se incautó una pistola Bersa con mira láser, más de 25 cartuchos y tres vainas servidas. También se encontraron celulares, documentos y tickets de peaje que confirman que la mujer habría sido asesinada en otro lugar antes de ser trasladada.

La investigación, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno, avanza en función de las denuncias previas de violencia que había presentado la víctima contra Suárez. Según autoridades locales, incluso intentó prender fuego el auto, pero finalmente se arrepintió.