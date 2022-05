El pasado lunes no hubo clases en la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, de la ciudad de Santa Fe, porque un alumno fue acusado de acoso escolar y fue suspendido. Desde el colegio la determinación fue insólita: decidieron que la comunidad educativa no puede tener contacto físico entre sí al saludarse. El caso reavivó el debate pendiente, ya que en la provincia de Santa Fe hace más de cuatro años se intenta el avance de una ley sobre Educación Sexual Integral que evite llegar a estas situaciones, que lamentablemente según estadísticas, son usuales (ver apartado).

En la apertura del año legislativo en la provincia, la diputada Gisel Mahmud (PS) y el diputado Leandro Busatto (PJ) vuelven a impulsar un proyecto de ley sobre Educación Sexual Integral, que es réplica de una media sanción ya obtenida en forma mayoritaria en dos ocasiones en 2020 y 2021 y en ambas naufragó después en el Senado.

La iniciativa que encabezan la diputada socialista Gisel Mahmud y el diputado justicialista Leandro Busatto es acompañada por legisladores y legisladoras y es el fruto del consenso, pero al no haber sido tratada por el Senado ni incluida por el gobernador Omar Perotti en las sesiones extraordinarias para su votación, volvió a foja cero.

En Argentina la Educación Sexual Integral está contemplada en la Ley Nacional N° 26.150 desde el año 2006 y establece el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral y acorde a las edades en todas las escuelas desde el nivel inicial hasta superior no universitario. Pero 15 años después de la sanción nacional la provincia no la aplica de manera formal, y “depende la escuela, si es confesional o no, y de los docentes, si los chicos tienen un contenido u otro”, aseguró la diputada Mahmoud, consultada por Rosarioplus.com, quien explicó que “perdió por segunda vez estado parlamentario en abril con el período extraordinario y por eso volvimos a impulsarla con el diputado Leandro Busatto, y ya tiene la firma de muchos legisladores que acompañaron en 2020 la media sanción y acompañarán nuevamente” .

Ahora el proyecto volverá a pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales solamente, “no requiere volver a pasar por otras comisiones, así que estimamos que pronto se debatirá en el recinto y tendrá la media sanción como las veces anteriores”, especuló la legisladora del progresismo, quien aseguró: “El de la escuela Lourdes no es un caso aislado, lamentablemente tenemos estadísticas del 2019 que logramos detectar en los espacios ESI que había tres casos de abuso por semana en las escuelas. Al brindar espacios de escucha los jóvenes se animan a contar situaciones”.

Un pedido a la vicegobernadora

La diputada Mahoud precisó que este año será clave que el Senado discuta el proyecto, porque nunca entró siquiera en las comisiones, y es evidente que no lo ven como prioritario en la agenda”. Aseguró que “están alejados de la realidad que se vive entre los jóvenes en las escuelas de Santa Fe”.

En torno a esto, destacó la importancia de que la vicegobernadora Alejandra Rodenas sea impulsora en ese recinto, donde las dos veces anteriores naufragó. “Esperamos que se comprometa, esperamos que ayude a impulsar el proyecto ya que ella se mostró de acuerdo varias veces, y además tiene otro proyecto impulsado junto al senador Traferri similar en el Senado”.

Consultada entonces sobre aquel otro proyecto Mahmoud aseguró: “Es proyecto lo tomamos en consideración cuando impulsamos el nuestro, y contemplamos ese contenido. Pero después cuando nuestro proyecto fue al Senado no entendemos por qué no lo discutieron”.

Y recordó con preocupación que “cada vez que hubo media sanción en Diputados, hubo sectores religiosos que se reunieron con senadores para pedirles que el proyecto no salga”.

Números que importan para una educación sexual integral

Mahmoud precisó que la importancia de la ESI en las escuelas “es fundamentada en estadísticas del Ministerio de Educación que daban cuenta de la cantidad de denuncias que se realizaban en el espacio ESI de las escuelas, y estadísticas de una encuesta a alumnos donde 7 de 10 alumnos manifestaba que querían tener educación sexual y conocimiento sobre detectar la violencia de género. También tenemos cifras estadísticas nacionales de 2018 y 2019 que la mayoría de denuncias de delitos sexuales son en casos de niños y muchas de varones hacia mujeres, ratificando que es un asunto que hay que hablar de género en las aulas”.

La diputada acercó algunos de estos datos a Rosarioplus.com, que consignan que “según el Ministerio de Educación de Santa Fe se detectaron durante el ciclo lectivo 2019: 493 situaciones de abuso sexual infantil y adolescente, y 507 casos de violencia familiar. Esta información fue relevada a partir del relato de niñas, niños y adolescentes y de la escucha de docentes, quienes ante la sospecha de abuso o violencia tienen la obligación de denunciar.

Según la evaluación aprender del 2017: 8 de cada 10 estudiantes de 5to año querían abordar educación sexual y violencia de género. La campaña "Abuso sexual infantil: hablar es empezar a prevenir” del Ministerio de DDHH de la nación que entre noviembre de 2016 y febrero de 2018, último dato oficial disponible, fueron atendidas 3.049 víctimas de abuso sexual (incluyendo adultos y niños, niñas y adolescentes), hubo 2.842 casos, y se recibieron 5.706 llamadas”.

Los datos surgen de las llamadas a la Línea Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y se trata del número más confiable ante la falta de estadísticas específicas, y de las víctimas atendidas el 69% (más de 2.100 casos) corresponde a niños, niñas y adolescentes; de ese total, 7 de cada 10 víctimas menores de 18 años son niñas. El rango etario con más víctimas es el de 12 a 17 años.

El proyecto de la Ley ESI

El proceso de discusión del proyecto de ley involucró a especialistas, estudiantes, docentes, organizaciones sociales, representantes de cultos, autoridades ministeriales y periodistas, que durante varias reuniones expusieron diferentes visiones sobre el tema.

El proyecto contempla entre sus principales artículos que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia tienen derecho a recibir educación sexual integral laica, con perspectiva de género y diversidades sexuales en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social, conforme a su desarrollo atendiendo a su realidad sociocultural y según sus necesidades. Esta será de carácter obligatorio, para todos los niveles incluido el superior de formación docente y educación técnica.

En el mismo sentido el proyecto de Ley crea en el ámbito del Ministerio de Educación provincial el programa de ESI a fines de diseñar, implementar y evaluar las acciones de la ESI desplegadas en toda la provincia. Y crea la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral como autoridad de aplicación de la Ley, estos últimos son características innovadoras del proyecto.