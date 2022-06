Una marcha atravesó el centro exigiendo el fin de los travesticidios

La 4ta Marcha contra los Travesticidios unió este martes la plaza San Martín con el Monumento a la Bandera, donde se leyó un contundente documento. "Basta de este genocidio social al que nos someten sus políticas de muerte", exigieron al cierre del acto las cientos de personas que marcharon a lo largo del centro de Rosario. La movilización fue la fiesta que la diversidad de género y sexual siempre propone: orgullo pese a la violencia, la clandestinidad, la discriminación.

El documento que se leyó en el acto

Somos las personas trans las que una vez más tomamos la posta y nos plantamos para exigir y romper con los mandatos sociales impuestos. Allá fueron Silvya y marsha, acá las personas travestis trans que buscaban a les que habían sido llevadas a las comisarias y luego torturadas y o desaparecidas. Nosotres nos acordamos, la memoria no es heterosexual.

Aún en Argentina tenemos un promedio de 30 a 35 años, pudiendo evitarlo. Morimos soles, en la desidia, abandonades en hospitales. Nuestras cuerpas tienen frío, tienen hambre, porque no tenemos opciones mas que el trabajo sexual como imposición y no como elección. Las instituciones, la familia, las escuelas, los hospitales nos expulsan. Somos NN, no tenemos quien lleve ni siquiera nuestro cajón, terminamos en un cementerio olvidades.

El Poder Judicial y las fuerzas de seguridad nos condenan, emitiendo juicio por solo ser travesti- trans y no nos protegen, por ende nos dejan expuestxs al ataque social en un contexto de exclusión.

El cupo laboral travesti-trans nos queda chico. Exigimos voluntad política para ampliar las oportunidades laborales de una población históricamente relegada por el Estado.

Necesitamos políticas públicas pensadas y elaboradas por personas travestis trans, porque somos quienes, en la calle, codo a codo con les compañeres, fuimos recuperando derechos que nos fueron negados. La falta de voluntad política hace que estos derechos queden sin efecto y por tal motivo no mejoramos nuestra calidad de vida y mucho menos nuestra expectativa de vida.

Estamos de pie hoy, aprendimos a ser solidiaries con nuestres congéneres. Levantamos todas las banderas del feminismo porque creemos en la ampliación de los derechos, pero a la hora de nuestros derechos, ¿quiénes levantan nuestras banderas? Exigimos que el feminismo deje de reproducir las políticas de exclusión de este mundo paqui y se transforme en un movimiento transfemista. Que deje de ser blanco, cis, de clase media, biologicista y levante la bandera de basta de travesticidios social, ¿Dónde esta Tehuel?

La historia una vez mas nace en Rosario. Llevemos la bandera travesti-trans con orgullo muy en alto y no olvidemos que debemos respeto a nuestras hermanas y hermanos que ya no están, acompañemos a les que resisten y están, y ponen la cara por todes, ya que si nos tocan a unx, nos tocan a todxs.

Ni un paso atrás compañeras, compañeros, compañeres. Somos les que estamos, les que se quedaron en el camino y les que no pudieron venir. Agitemos y hagamos ruido, porque nosotrxs somos sujetas y sujetos políticos, somos sujetos de derechos, somos ciudadanes y exigimos un compromiso político y social, con todo lo aquí detallamos:

1 - Basta de homicidios y violencia a travestís, transexuales, transgenero e identidades no binaries. Basta de violencia institucional, social, individual y colectiva.

2 - Reparación a las personas travestis trans post dictadura. Para nosotres no hubo primavera democrática. Muchos años después del "fin" del terrorismo de estado, nos siguieron persiguiendo, torturando, desapareciendo. Nunca podrán reparar el tiempo. Nunca podrán reparar la vida. Ni tampoco el intentar coartarnos el derecho a ser. Aun así creemos que la reparación es un acto de voluntad por parte del Estado para reconocer, reconocernos, para mostrar que la memoria no es heterosexual y para que quede cerrado ese capítulo y el horror al que nos sometieron solo por el hecho de ser.

3 - Capacitación y formación de las fuerzas públicas y privadas. Solicitamos una curricular con perspectiva de genero obligatoria, con una comisión veedora y revisora.

4 - Orgullo para defender los derechos conquistados, derogación de los artículos contravencionales y de falta que aun subsisten en plena democracia, en una absurda e incongruente contradicción con la ley 26.743 de identidad de género, avasallando todo derecho y soslayando todo derecho obtenido al momento.

5 - Cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en el ámbito de la salud. Pedimos al estado que retomen las cirugías y a las obras sociales que respeten los artículos. Inclusión de las infancias y adolescencias trans. Cumplimiento real del Articulo 11. Exigimos la formación con perspectiva de genero en todos los ámbitos profesionales.

6 - Por los derecho sociales y laborales de las trabajadoras sexuales, alternativas concretas, palpables y visibles para las personas excluidas del sistema formal. Ante la emergencia actual exigimos capacitaciones y formación profesional con salida laboral comprometiendo al Estado a crear redes dentro del ámbito publico y con políticas concretas y reales con empresas privadas sin ser explotadas por nuestras identidades.

7 - Cupo laboral trans en todo el país. Solicitamos a la provincia y a las 17 ciudades que aprobaron el cupo que de forma urgente lo implementen correctamente.

8 - Cumplimiento efectivo de la Ordenanza del cupo laboral en Rosario, solicitando de forma inmediata modificar la cantidad de ingresos de 5 personas a 8 personas como mínimo y el ingreso de los puestos adeudados de años anteriores.

9 - Viviendas. El 95% de les compañeres trans, travestis, e identidades disidentes no cuentan con la posibilidad de acceder a su derecho básico de ser propietaries, obligades a vivir de formas paupérrimas y en extremo hacinamiento en pensiones, hoteles, ranchos. Quienes pueden acceder a una casa o departamento, por la discriminación y estigmatización, son estafadas por un costo de alquiler hasta tres veces mayor al común de las personas. Por consecuencias como estas somos excluidas del derecho a la vivienda y el Estado no nos tiene en cuenta para acceder a ningún plan urbanístico de vivienda ni ninguna otra estrategia para facilitarnos llegar al techo propio. Quedamos por fuera del acceso municipal, provincial, nacional y mas aún de créditos privado. Utedes son los responsables que nosotras estemos en las calles. No existe equidad ni igualdad cuando interponemos las palabras travesti o trans.

10 - Defendamos la salud de todes. No al recorte ya ejecutado por el gobierno nacional. Exigimos al senado nacional la sanción definitiva de la nueva ley de Vih, hepatitis virales, e infecciones de transmisión sexual. Campañas de prevención ante la creciente de estas enfermedades nombradas, en pos de promover la salud a través de programas con pronta e inmediata ejecución. Que se nos incluya como promotoras en prevención, cuidado y acompañamiento. Que no nos cuenten de afuera lo que vivimos en carne propia.

11 - Exigimos compromiso político para que sea flexible con las condiciones al momento de ingresar al registro de adoptantes. No al binarismo impuesto al nacer, no a la asignación de hombre o mujer que solo refuerza sistemáticamente los estereotipos sociales y culturales funcionales al sistema. Somos una identidad invisibilizada, negada, ninguneada incluso dentro del colectivo Lgtbi. Exigimos y merecemos respeto, revindicamos nuestro derecho a ser, luchamos para que nadie mas sea oprimide por este sistema. Basta de asignaciones arbitrarias al nacer.