Un partido de fútbol femenino, por el torneo de Primera B de AFA, dio el marco para una inesperada escena de amor. Sarmiento de Junín aplastó el sábado a Liniers por 9 a 1, pero el resultado quedó en segundo plano cuando llegó el único gol de las visitantes.

Dahiana Pintos, la 10, convirtió y rápido corrió en el festejo hasta el borde de la cancha, donde una compañera le alcanzó unas alianzas. La goleadora se dio vuelta y corrió hasta la n°8, Gisela Vallejos, su pareja, y allí nomás, en medio del campo de juego, se arrodilló y le propuso casamiento, con las jugadoras de ambos equipos como testigos.

“Hace como tres o cuatro partidos que tenía preparada la sorpresa, con dos compañeras, pero no podía marcar un gol. Y el otro día, pese a que no nos estaba yendo bien, no lo dudé”, le contó la volante de 26 años al portal El1 Digital.

Y continuó: “Excepto las dos compañeras que me ayudaron, nadie sabía lo que iba a hacer, y se sorprendieron todos; las chicas, las rivales, el cuerpo técnico, los árbitros… Gise es el día de hoy que todavía está como asombrada. Es más, cuando llegamos al vestuario, mis compañeras me pidieron que me arrodillara y que le haga la propuesta de nuevo, porque no se había escuchado bien la respuesta, ja, ja”.