Palo Oliver: “Va a haber Presupuesto, pero así como está no lo vamos a aprobar”

El presidente de la Comisión de Presupuesto en la legislatura adelantó que no avalarán el texto tal cual vino del Senado, y cuestionó al gobernador: “Ya a esta altura tengo dudas si Perotti quiere o no el presupuesto. Yo creo que no lo quiere para tener excusas y no dar aumentos”, sentenció