La nueva nomenclatura de las calles del barrio Santa Lucía, en el oeste profundo de la ciudad, se inauguró este viernes, luego de haber sido aprobado en el Concejo Municipal. Los nuevos nombres pertenecen a ocho mujeres que hicieron historia, cada cual en su tiempo y a su manera.

Las calles renombradas fueron ocho: Olga Cossettini (ex 1754); Amalia Celia Figueredo (ex 1758); Débora Ferrandini (ex 1752); Darwinia De Gallicchio (ex 1748); Aimé Painé (ex 1741); Julieta Lanteri (ex 1746); Ana María Zeno (ex 1750) y Noelia Chialvo (ex 1756).

Se trata del resultado de un proceso colectivo y participativo que comenzó en 2019, cuando vecinas y vecinos del barrio Santa Lucía buscaron generar identidad y apropiación del espacio público renombrando las calles con números, en un proyecto bajo el nombre “Mujeres que marcaron historia”.

La iniciativa incluyó a niñas y niños que diseñaron "campañas electorales" y, luego de una elección de la que participaron 567 vecinas y vecinos, resultó elegido el concepto “Mujeres que marcaron historia”.

Fue un proceso participativo promovido por el Consejo Barrial de Santa Lucía, especialmente en una de sus líneas de acción tendiente a generar identidad y apropiación del espacio público por parte de vecinos y vecinas del barrio, se generó una propuesta a identificar con nombres a aquellas calles que actualmente están identificadas por números. La propuesta también implico a niñeces y adolescencias de la zona, quienes llevaron adelante procesos participativos para la elección de los nombres.