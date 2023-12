“Si la muerte no es evitable lleguemos a ella tarde / Si molesta lamrida, dejemos ciega a la gilada / con brillo, con amor, nunca más tanto dolor”. La estrofa del poema Heroicas, de Agus Zozula, sirve apenas como la muestra de lo que se ofrece en la antología travesti, trans y no binaria "La lengua impúdica", un fanzine de 18 páginas, nueve firmas y once poemas, que se presentará este miércoles en el aulario de la Facultad de Ciencias Políticas (Riobamba 250 bis).

“La lengua impúdica” se escribió en el marco del Programa de Inclusión Educativa y Laboral travesti trans de la Universidad Nacional de Rosario. Entre junio y septiembre de este año se realizó el taller que lleva el mismo nombre que el fanzine con el objetivo de propiciar el encuentro y la producción creativa de las personas travesti, trans y no binarias en la comunidad universitaria.

Del taller participaron 15 personas que compartieron encuentros con les referentes de la literatura disidente Morena García, Gabby De Cicco y Carli Padro.

El fanzine se presentará este miércoles 6 de diciembre a las 18,30 en el aulario de la Facultad de Ciencias Políticas (Riobamba 250 bis).

A flor de Piel. Presentación de los nuevos ingresos al Cupo Laboral Travesti Trans “Alejandra Gonzalez”

Ese mismo día, y en el mismo lugar, se presentarán los nuevos ingresos al Cupo Laboral Travesti Trans “Alejandra Gonzalez”. El acto será a las 17 y estará acompañado por el panel “A Flor de Piel” con la presencia de la Embajadora Alba Rueda, Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Géneros, junto al Rector Franco Bartolacci y la secretaria del Área de Género y Sexualidades, Florencia Rovetto.

El acto tiene como propósito darle la bienvenida a les ingresantes 2023 por el Cupo Laboral Travesti Trans “Alejandra Gónzalez” de la UNR. Por quinto año consecutivo, en la UNR se garantiza el acceso al cupo laboral travesti trans, incorporando de manera sistemática personal travesti, transgénero y transexual en su planta no docente a través de una propuesta coordinada por el Área de Género y Sexualidades, en conjunto con el gremio APUR.

La política inclusiva de la UNR no se agota en la incorporación mediante el cupo, también se llevan adelante acciones para acompañar tanto las trayectorias laborales como estudiantiles a través del Programa de Inclusión Educativa y Laboral (PIEL). Cabe destacar que de los ingresos por cupo seis están iniciando o retomando el nivel secundario en “Otra Vuelta”, una propuesta de la UNR.