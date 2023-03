Como ya se anunciaba días atrás, este viernes vuelve Agitadoras en el Anfi, un homenaje a mujeres músicas de todos los tiempos que se realiza desde hace dos años para compartir con todos los rosarinos en el mes de la mujer, y donde desfilarán las cantantes y músicas locales en un sentido homenaje a las consagradas del mundo.

Esta celebración es un adelanto en el marco del Día Internacional de las Mujeres, lesbianas, travestis y trans trabajadoras, por lo cual mujeres de la música rendirán homenaje a figuras mundiales como Ella Fitzgerald, Nina Simone y Janis Joplin, así como a las contemporáneas Madonna, Britney Spears, Billie Eilish, Dua Lipa y Amy Winehouse.

Con este recital de artistas rosarinas que podrá disfrutar toda la familia con entrada libre y gratuita, comienzan las actividades del mes de #MarzoconM. A partir de las 20, en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, tendrá lugar la tercera edición del festival donde mujeres y disidencias referentes de la escena local recorrerán temas clásicos de la música internacional, acompañadas por la banda Música para Volar, con entrada libre y gratuita.

La cantante y compositora Evelina Sanzo es el alma mater de este festival que se viste de violeta, y por eso relató en diálogo con Rosarioplus.com sobre “la libertad que me dieron desde la Secretaría de Cultura y la de Género para poder llevar adelante esta propuesta, que en definitiva no hace más que visibilizar el trabajo de todos los colectivos de músicas que existen hoy en Rosario: el Colectivo de Mujeres Músicas, el Colectivo de Mujeres y Disidencias Tangueras, la Concha Gorda Crew (colectivo de raperas), Rock con perfume de mujer, y seguramente (y ojalá) surjan muchos colectivos más, muchas formas posibles de pensarse y organizarse para que las mujeres y disidencias tengamos cada vez más espacio y visibilidad en los escenarios. Por sobre todo para que nos sigamos nutriendo y enseñando entre nosotras, que no somos competencia, esa es una trampa en la que no pienso volver a caer”.

Este viernes pasarán por el escenario del Anfi Adriana Coyle, Amelia, Camiff, Celeste Aragón, Concha Gorda Crew, Ethel Koffman, Euge Craviotto, Georgia Passero, Graciela Mozzoni, Ines Kalbermatten, Jessica Gardner, Julieta Sciasci, Laurita Gosh, Maia, Mica Racciatti, Sabina Chiaverano, Victoria Virgolini y Yamile Baidón, y Ketekalles (de España),quienes harán sonar todos los géneros musicales en singulares reversiones de canciones clásicas. En el caso de lluvia, la actividad se reprograma para el sábado 4 de marzo.

En la antesala del show se proyectarán videos de artistas locales en pos de una mayor visibilización y difusión de las obras de músicas rosarinas, y estos videos fueron editados por la propia Sanzo, y destacó que “son largas horas de mirar entrevistas y rescatar esa frase o ese dato que hace que estemos homenajeando a esa artista”.

Consultada en torno a cómo fue gestado Agitadoras en el Anfi, Sanzo recordó el origen: “En 2021 me contactan desde la Secretaría de Cultura y la de Género de Rosario para ver la posibilidad de armar algún evento para el Día de la Mujer. Hasta ese momento para esa fecha se venía haciendo un concurso donde las ganadoras teloneaban a alguna artista más reconocida, como Ana Prada ó Eruca Sativa. Yo no estaba muy de acuerdo con eso, me parece que tenemos un montón de artistas locales increíbles, y sentí que tenía que armar una propuesta donde las colegas se pudieran lucir y el público pudiera conocer quizás artistas nuevas y linkearla con una artista más conocida, pero de esa manera. Esto surgió en plena pospandemia, marzo de 2021, fue tremendo volver a los escenarios de esta manera, con barbijo, con protocolo, fue muy movilizante para todas.

Recordó entonces que “el primer año fueron homenajes a artistas nacionales desde Fabi Cantilo, pasando por Gilda, Eladia Blázquez y Rosario Bléfari, el segundo año fue a músicas latinoamericanas como Natalia Lafourcade, Chavela Vargas, Selena, Elis Regina, entre otras, y este año tocaba artistas internacionales.

Ellas y elles cantan a la Democracia

Además de un nuevo día de la mujer trabajadora, este Agitadoras se viene en medio del aniversario por los 40 años de la Democracia. En este sentido, Evelina enfatizó: “Muchas de las artistas homenajeadas han sido censuradas, ó han expresado ideas en momentos donde todo era mucho más difícil que ahora, donde como decía Celeste Carballo en una nota con Badía, le gritaban ‘lesbiana’ por la calle como insulto, ó como a Rafaella Carrá que el Vaticano la censuraba por sus letras, y cuando vino a Argentina en plena dictadura le cambiaron la letra de uno de los temas que obviamente, vamos a tocar el viernes y que es Hay que venir al sur. No podía decir ‘para hacer bien el amor hay que venir al sur’ y tuvo que cantar ‘para enamorarse bien’”.