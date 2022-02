Yaguaretés Rosario es un espacio de la ciudad que promueve un deporte libre de discriminación, sin distinción de género o edad. Sus miembros practican en el espacio público en canchas y plazas de la ciudad, y se autogestionan sin pagos de cuotas, con eventos recaudatorios y colaboración horizontal. Todos los años en carnaval, organizan su propio torneo inclusivo donde participan equipos LGBT+ de todo el país. Este año, luego de varios encuentros en otras ciudades, se reunirán unos 800 deportistas de la diversidad en la ciudad.

El lema del torneo, “Jugamos todes”, expresa el espíritu que buscan contagiar, garantizando que cada participante se sienta incluido y pueda expresarse libremente en lo deportivo y en lo social. La apertura será el viernes 25 y las actividades deportivas el sábado y domingo. Competirán siete disciplinas: básquet, voley, fútbol, natación, frisbee, hockey y rugby, y los participantes arribarán desde Salta, Tucumán, Jujuy, Puerto Madryn, La Rioja, Buenos Aires y Santa Fe ciudad.

Nindé Chanampa es una deportista que participa de Yaguaretés Rosario desde hace un año, en el grupo de voley. En diálogo con Rosarioplus.com contó que “el nombre Jugamos todes refleja que no importa la condición física, ni hace cuanto que no jugás o la sexualidad, y en los grupos también participan personas heterocis sin problemas”.

Un grupo de rosarinos trabaja desde hace tiempo en la organización y la obtención de recursos para pagar a árbitros, compra de pelotas e insumos deportivos, alquiler de canchas, medallas y Trofeos para les deportistas, alojamiento de los equipos, alimentos y agua durante la realización del evento. Y la estadía de deportistas visitantes se gestiona con ayuda municipal y con alojamientos en algunas casas de los miembros de Yaguaretés Rosario.

Consultada sobre su origen, relató que esta agrupación se fundó en 2016, primero con un equipo de fútbol: “Cinco compañeres observaron que se formaban equipos diversos en otras provincias y quisieron armar el suyo. Después se sumaron equipo de básquet y de vóley, y ahora en diciembre se sumó natación”.

Ninde decidió sumarse a partir de su propia experiencia: “Yo hago vóley desde chica, pero volví ahora después de 15 años a jugar. Había dejado porque no me sentía cómoda en un club que tenía una propuesta más competitiva, porque la lógica en general es la de ganar o ser el mejor equipo. Otro asunto que incomoda a muchas de las personas que estamos acá es la incomodidad que se genera al ser de diversidades sexuales no heteronormativas, así como cuerpos gordos. Nos sentimos excluides en esos espacios, y por eso decidimos hacer estos deportes inclusivos y en espacios que sean públicos para que el dinero no sea otra restricción”.

La idea de practicar en lugares públicos además de no gastar en ningún tipo de cuota de manera que la falta de dinero no sea un impedimento para hacer deporte, "es una forma de visibilizar la actividad en la sociedad", precisó.

De cara al torneo que se realiza este fin de semana, destacó que hay mucha expectativa con la alta concurrencia, y "el hospedaje se está gestionando con ayuda municipal: el viernes será el acto de apertura, los juegos serán el sábado y domingo, y el lunes por la mañana de natación. El cierre será en el Monumento a la Bandera el lunes, abierto al público a las 19".

El cronograma de la competencia

Fútbol: sábado de 9 a 18 y domingo de 10 a 16. En Loyal Center, Montevideo 40

Basquet: sábado en el gimnasio de la UNR y en club Provincial

Voley: sábado de 9 a 17 domingo de 9 a 15 en club Provincial

Rugby y freesbee: sábado de 9 a 18 en el Hipódromo.

Natación: lunes de 9 a 13 en Provincial

Hockey: lunes de 9 a 18 en el hipódromo.

Para sumarse al entrenamiento, luego del torneo

Voley: lunes y miércoles de 20 a 22, y martes y jueves de 20 a 22 basket en la plaza Buratovich.

Fútbol: lunes, miércoles y viernes, en la cancha de Pueyrredón y el río

Natación: miércoles y viernes de 19 a 20hs polideportivo municipal 9 de Julio (Dorrego al 3300). Pero solo hay cupo para nivel inicial. Los sábados nadan en el río en la Rambla Catalunya, a la altura del bar Mordisco a las 10 de la mañana y es sin cupo.

Se puede consultar por los horarios en el Instagram de Yaguaretés ó aportar cafecito o ingresar en su tienda que venden remeras, tazas, gorras y demás sublimadas para aportar al torneo.

Co-organizadores del torneo: Bucaré (rugby y hockey), Lobitos (natación), Quimeras (rugby y voley) y Ruf: Frisbee.