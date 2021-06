Una vez más queda en evidencia que parte de la Justicia no tiene empatía con las víctimas de violencia sexual. Esta vez es un caso de la ciudad de Santa Fe, donde el juez Rodolfo Mingarini dejó en libertad con algunas restricciones a un hombre que fue denunciado por violación al fundamentar que no podía encuadrar en violación el acceso carnal porque el denunciado tuvo tiempo de ponerse un preservativo.

En abril de este año una mujer denunció que un albañil que trabajaba en la cuadra de su domicilio ingresó a su casa y abusó sexualmente de ella. Frente a la policía dijo que la violaron y el examen médico legal que le realizaron a la mujer afirmó que encontró lesiones compatibles con un abuso sexual, además de otros golpes en su cuerpo propios de ese tipo de episodios.

El imputado se entregó a la policía una vez que se enteró que era buscado y no negó “la relación sexual”. Pero quien le daría más argumentos que su propia defensa fue el propio juez. Mingarini argumentó en una audiencia de hace pocas semanas: “No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”.

“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, agregó.

Además dijo que las lesiones no son convincentes. "Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable".

“No puedo meterme en una cuestión que hace a la intimidad de una persona adulta, no con estas evidencias, evidencias que son todas posteriores y esto, aclaro, tiene que quedar siempre con una mirada desde un lugar que tenemos que tener los magistrados respecto a la condición de mujer”, dijo en referencia a la ley Micaela, algo que parece faltarle, y mucho.