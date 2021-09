La cirugía de masculinización de tórax está amparada por la ley de identidad de género 26.743 que establece que aquellas personas que se autoperciben masculinas puedan acceder a esta intervención quirúrgica para sentirse a gusto con su cuerpo. En diálogo con Sí 98.9 el cirujano Emanuel Manavella contó los detalles de esta intervención de la que participa un equipo interdisciplinario para la contención y salud de la persona que desee someterse a esta cirugía.

"El abordaje no es solo del cirujano plástico sino también con médicos clínicos, endocrinólogos, trabajadores de salud mental, entre otros. En este caso llegan los pacientes con un tratamiento hormonal previo, pero no es requerimiento excluyente. Además, como cada cirugía requiere de mucho convencimiento ya que no es algo reversible, por eso es necesario del acompañamiento interdisciplinar", contó.

En este mismo sentido también remarcó que "cada paciente es un caso singular que debe ser tratado en su particularidad y con el abordaje específico que requiera, de ahí la importancia del abordaje desde distintas disciplinas de la salud".

Escuchá la entrevista completa aquí