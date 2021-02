En el comienzo del juicio por la muerte de Marisol Giraldi, de 23 años, por quemaduras de tercer grado en el 60 por ciento de su cuerpo, la Fiscalía solicitó cadena perpetua por femicidio para Yamil Juan López, marido y conviviente en un marco de violencia de género, quien en alegatos aseguró su propia inocencia, y afirmó haberle “salvado la vida” luego de verla prenderse fuego ella sola.

Marisol vivía en el barrio Nuevo Alberdi. Tenía tres hijos pequeños producto de una pareja anterior, y conoció al imputado a comienzos de 2018. Durante esos pocos meses la joven debió ir al hospital en dos oportunidades por lesiones que habrían sido causadas por su pareja. En la noche del 17 de octubre de aquel año tras una discusión, la joven resultó rociada con thinner y debió ser hospitalizada en el HECA con las quemaduras graves, que cinco días después terminaron con su vida.

Este miércoles comenzó el juicio a López, donde el tribunal integrado por los jueces Pablo Pinto, Patricia Bilotta y Nicolás Vico Gimena deberá determinar si la muerte de Marisol Ghirardi fue un femicidio ó darle el crédito al joven con su hipótesis de un incidente, que según voceros del Tribunal consignaron, él aseguró: “Fue un accidente que se le fue de las manos”.

De esta forma la defensa solicitó su absolución por el beneficio de la duda. Aunque cabe destacar que desde la muerte de la joven al momento el imputado permaneció cumpliendo prisión preventiva, y la familia de Marisol cuenta con una querella del Centro de Acceso a la Justicia que adhiere a la hipótesis de Fiscalía.

López fue el primero en tomar la palabra luego de finalizados los alegatos de apertura, donde aseguró que él no la mató y que es inocente. Según su versión de los hechos, aquella noche estaba durmiendo cuando ella lo despertó a los gritos, insultándolo y diciéndole que quería terminar la relación. Salió a la puerta a fumar cuando sintió olor a thinner y al verla le dijo “no vas a hacer una estupidez”, y ella acto seguido se prendió fuego, entonces la socorrió y le “salvó la vida”.

Según la teoría del fiscal a cargo de la causa, Ademar Binchini, el femicidio fue “el desenlace de una relación corta y conflictiva”.

Desde la prensa de Justicia detallaron que “los padres de Marisol no aprobaban la relación por las continuas peleas, notaban que su hija había cambiado mucho, que él la presionaba, controlaba y celaba, y no dejaba que el ex de Marisol tuviera relación con sus tres hijos”. Luego de la trágica muerte de su hija, se enteraron con mayor detalle a través de sus amigas, de “la violencia que sufría y que la había hecho perder un embarazo”, detallaron.