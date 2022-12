La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE-27.610) cumple este viernes dos años de su aprobación. Las mujeres que desde el regreso de la democracia vienen impulsado esta ley, se reunieron y celebraron el triunfo de la aplicación de este derecho en todo el territorio argentino. A la vez, señalaron que resta una correcta aplicación a la atención de toda persona gestante en provincias del norte como Salta, Misiones o Santiago del Estero.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se conformó allá por el 2005 con el objetivo de impulsar una ley que garantice el libre acceso a la posibilidad de abortar para cualquier persona gestante en todo el territorio nacional. Y el 30 de diciembre de 2020 logró su cometido. Fue en plena etapa de distanciamiento por la pandemia de Covid y posencierro, y gracias a la persistencia de quienes saben bien lo que significa el derecho a decidir para que dejen de morir las más pobres, las que no podían pagar una intervención, y para que se dejara de penalizar a cientos de ellas también. La ley salió bajo un grito unívoco: "Mi cuerpo, mi decisión".

En un convite de celebración a dos años de esta herramienta legal, la referente de la Campaña Silvia Augsburger recordó cómo “la campaña llevó a instalar el pañuelo al punto que se agotaron en las fábricas” así como a la referencia del color “verde campaña” para referirse a ese tono furioso y prendido del color.

“Al ser ahora legal abortar, las mujeres tienen más facilidad en acercarse a cualquier efector para requerir la práctica, pero la implementación es muy desigual", precisó Augsburger a Rosarioplus.com. Y puntualizó: "Tenemos dificultades sobre todo en las provincias del norte, pero en general en Santa Fe cualquier mujer o persona gestante puede acceder a un aborto. Y en caso de que tenga un obstáculo, puede comunicarse al 0800 222 3444, donde se le instrumentará los mecanismos para que pueda acceder a ese derecho”.

Por su parte, otra de las primeras promotoras del pañuelo verde, Viviana Della Siega, detalló: “La aplicación de la IVE es dispar, hay provincias con mayores dificultades. En las principales ciudades del norte no hay suficientes profesionales que implementen este derecho y eso dificulta. Pero el avance fue importante, en muchos efectores se ha capacitado y el contexto legal permitió que los profesionales se sientan absolutamente respaldados. El problema es que muchos son objetores de conciencia pero no lo explicitan en realidad. Lo que hacen es poner trabas exigiendo estudios, tratando de convencer a la mujer de que no aborte”.

Un reclamo tan viejo como la Democracia

El aborto es una práctica que existe desde los comienzos de la humanidad. Y Argentina no era la excepción. Hasta hace dos años se practicaba de manera clandestina, a excepción de unas pocas localidades como Rosario, donde era posible interrumpir un embarazo en los hospitales públicos, con toda la asistencia garantizada.

Con el retorno a la democracia, agrupaciones de mujeres comenzaron a reclamar públicamente la legalización de este derecho a decidir sobre sus cuerpos. Silvia Augsburger recordó entonces el comienzo de este camino: “Muchas de las que estamos acá hicimos esta lucha en la calle desde esos comienzos, siempre acompañadas, mucho antes de la marea verde. Mabel Gabarra recuerda siempre aquel cartelito el 8 de marzo de 1986 que ya reclamaba aborto legal para el país”.

Con el correr de los años, las mujeres comprendieron la necesidad de nuclearse en la Campaña Nacional. “En 2005 hicimos una marcha federal, donde juntamos firmas en todo el país. Luego empezamos a pensar en presentar nuestro propio proyecto en el Congreso. La primera vez fue en 2007 sin aval de ningún diputado o diputada. Al año siguiente, ya tuvimos 22 firmas”, destacó la ex diputada nacional, autora de aquel primer proyecto de ley. “Cada vez que un caso nos llegaba y sensibilizaba, visibilizarlos ayudó a la conciencia social sobre la importancia para que sea el aborto legalizado”, precisó.

La Campaña sigue en campaña

La Campaña sigue su marcha, con el aborto como derecho adquirido, asegurando que esa es una de varias batallas, la primera ganada. “Ahora buscamos seguir difundiendo el derecho, que mujeres y personas gestantes aun desconocen que lo tienen, buscamos llegar a cada rincón de la provincia para concientizar”, resaltó Augsburger.

Recordó entonces cómo en Rosario el aborto ya tiene una historia con la Interrupción Legal (ILE), “con la que se hizo más fácil implementar la IVE". "Pero esto no es así en otras ciudades de otros rincones provinciales. El gran desafío es seguir monitoreando que se cumpla y amplíe este derecho", precisó. Destacó en además que otra cosa por la que bregan “es la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, que falta mucho en las escuelas”.

En la celebración que se hizo en Rosario, se repartieron los nuevos pañuelos verdes, que ahora llevan impresos los números de la Ley 27.610 y la leyenda “legal, seguro y gratuito”, y en un costado sumaron la cinta con los colores de la diversidad, porque el aborto es un asunto de toda persona gestante. “Insistimos en que el mundo que queremos, debe incluir a todas, todos y todes”, destacó Augsburger.