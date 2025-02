El diputado santafesino Esteban Paulón protagonizó un encendido discurso en la Cámara de Diputados, donde denunció la difusión de noticias falsas sobre la última Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista tras el discurso de Javier Milei en Davos. Dirigiéndose directamente al diputado Santiago Santurio, del partido La Libertad Avanza, cuestionó la publicación del medio La Derecha Diario, que vinculó la movilización con una supuesta defensa de la pedofilia.

"Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha. Que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso", expresó Paulón, exigiendo explicaciones.

También criticó a la diputada Lilia Lemoine, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado la existencia de una supuesta "ideología de género". "Nos manda el caballito de Troya diciendo que dentro de la falsa idea de una ideología de género viene la pedofilia", señaló con ironía.

En su intervención, Paulón dejó en claro su postura contra los intentos de invisibilizar al colectivo LGBTIQ+. "Soy maricón y me la banco", afirmó, destacando que su lucha no tiene banderas partidarias. "No soy kirchnerista. Fui a la marcha a convocar a la sociedad democrática argentina, porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes".

Debate en Diputados: el oficialismo logró quórum

El discurso de Paulón se dio en el marco de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas de la oposición alcanzaron el quórum necesario para tratar varios proyectos, entre ellos la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de este año.

A las 12:23, el presidente de la Cámara, Martín Menem, confirmó la presencia de 129 legisladores y dio inicio a la sesión, que se extenderá por varias horas. También están en debate los proyectos de Juicio en Ausencia y la Ley de Reiterancia.