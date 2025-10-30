Tres años después de que circularan en redes videos pornográficos falsos con rostros de vecinas del pueblo, la Justicia provincial dictó un fallo que sienta un precedente para casos penales de índole sexual como este. Una jueza de San Lorenzo convalidó un acuerdo de conciliación entre las partes, en la que el acusado –Luciano Larrabeitía, un verdulero de 51 años de la localidad de San Jerónimo Sud–, admitió haber usado programas de edición e inteligencia artificial para crear y difundir montajes sexuales de unas veinte mujeres del pueblo y de alrededores. Y en la misma audiencia pidió disculpas a las damnificadas por el daño causado.

La sentencia final estableció una multa de $20.000 (el monto máximo que permite la ley) y el pago de $800.000 en concepto de indemnización para el grupo de víctimas querellantes.

Las imágenes, compartidas en un canal abierto de Telegram, mostraban escenas explícitas o desnudos falsos en los que se superponían los rostros de las víctimas. Aunque el contenido fue eliminado, el daño ya estaba hecho: las mujeres denunciaron haber visto sus caras en videos pornográficos y relataron las consecuencias sociales, laborales y familiares que enfrentaron.

Las denuncias fueron presentadas en 2023 ante la Fiscalía de San Lorenzo, encabezada por el fiscal Aquiles Balbis, quien rastreó el origen del material hasta Larrabeitía, dueño de una verdulería en esta localidad distante 40 kilómetros al oeste de Rosario. Durante un allanamiento, los investigadores secuestraron seis celulares, dos pendrives, una notebook, 29 discos, una cámara y varios dispositivos de memoria.

En la audiencia realizada este martes en los tribunales de San Lorenzo, se alcanzó una conciliación judicial entre el acusado y las víctimas. Las abogadas querellantes reclamaron una sanción ejemplar, señalando que el acusado había vulnerado “la dignidad, el honor y la imagen de las denunciantes” y que se trató de un claro caso de violencia de género digital.

“Hace dos años cambió nuestras vidas para siempre. Fue muy doloroso transitar esto”, expresó una de las víctimas durante la audiencia. Otra mujer afirmó: “No puede ser gratis arruinarle la vida a un grupo de mujeres. Esto fue violencia de género, y muchas no pudieron soportar el proceso judicial por el impacto psicológico que tuvo”.

Larrabeitía pidió disculpas y reconoció el daño causado, asegurando que comprendió la gravedad de sus actos “tras un largo tratamiento psicológico y psiquiátrico". “Quisiera decir que estoy de acuerdo con lo que dijeron las tres chicas. Yo las entiendo”, dijo Larrabeitía en su descargo, que reprodujo el sitio Suma Política. "Les pido disculpas aunque sea tarde y no sirva de nada ahora. No pude darme cuenta entonces del daño que estaba causando. Puedo darme cuenta hoy, después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y psiquiátrico, de la gravedad de los hechos. Les pido disculpas a las que están presentes, a las que no y a los que se vieron afectados por lo que pasó. Por supuesto que es algo que nunca más voy a volver a hacer y me avergüenzo de haberlo hecho”.

La jueza Griselda Strologo homologó el acuerdo, y destacó el valor simbólico del encuentro entre víctimas y victimario. "Lo importante –señaló– es que las mujeres hayan sido escuchadas y que la comunidad entienda que estos hechos no son intrascendentes".