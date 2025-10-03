Con más de 100 mil asistentes el año pasado, Rosario volverá a protagonizar el próximo sábado una de las movilizaciones más convocantes: la Marcha del Orgullo. La jornada comenzará a las 13 en la Plaza Libertad con la Feria Orgullosa y culminará en el Parque Nacional a la Bandera con un festival.

“La Marcha del Orgullo es un evento de celebración de las libertades y de reclamos por lo que falta. Una experiencia para recuperar el espacio público sin miedo a la discriminación. Frente a un contexto social y político de ataque a la comunidad LGTBI+, la Marcha se propone reafirmar los valores de solidaridad, igualdad y diversidad”, señalaron desde la organización.

Además subrayaron que según el último Informe Semestral del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, “durante el primer semestre de 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra personas LGBT+". “Esta cifra es alarmante no solo por su magnitud, sino por su carácter histórico: representa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior”, remarcaron.

Actividades

A las 13 arranca la Feria Orgullosa en Plaza Libertad con más de 150 emprendimientos vinculados a la comunidad LGTBI+. Ahí se podrán comprar y retirar los abanicos con los que financian una parte de los gastos de la Marcha.

A las 17 inicia la Marcha del Orgullo , desde la esquina de Mitre y Pasco, con su tradicional recorrido por Pellegrini y Buenos Aires hasta el Monumento. (Se recomienda ir con ropa y calzado cómodo; también habrá puestos de hidratación y baños a lo largo del recorrido. La última edición superó las 100 mil personas por lo que se sugiere encontrar el lugar donde se esté más cómodo y evitar ir con bicicletas o motos).

Toda la información del evento se puede encontrar en las redes de @orgullorosario y en www.orgullorosario.org