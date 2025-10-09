Un nuevo femicidio se registró en las últimas horas en zona oeste. La víctima fue identificada como Solange Edith Johnson, de 26 años, quien fue hallada muerta este miércoles por la tarde en una vivienda de Gálvez al 5000.

Según las primeras informaciones, el hecho se descubrió pasadas las 13, cuando un niño de 5 años, hijo de la víctima, alertó a los vecinos de que su madre no respiraba. Ante el llamado al 911, personal policial y del Sies se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento. Los primeros exámenes médicos determinaron que Solange presentaba múltiples lesiones en el rostro.

El fiscal Alejandro Ferlazzo, del equipo de Violencias Altamente Lesivas, ordenó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, con el fin de establecer la causa y la data del fallecimiento.

En paralelo, dispuso que el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizara el relevamiento de la escena, tomara testimonios a vecinos y allegados, y analizara cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

A partir de las primeras tareas investigativas y declaraciones recolectadas, se identificó como principal sospechoso a la pareja de la víctima, un hombre de 36 años, cuyas iniciales son A.D.J.B..

El acusado fue detenido en una vivienda de Callao al 1300 y quedó a disposición de la Fiscalía, que lo llevará a audiencia imputativa en los próximos días, acusado como autor del femicidio.