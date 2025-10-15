La Justicia dispuso la prisión preventiva efectiva para Ángel De Jesús Barrios, imputado por el femicidio de su pareja, Solange Edith Johnson. Los fiscales Alejandro Ferlazzo y Cecilia Cardinali le atribuyeron el delito de homicidio calificado por el vínculo y en contexto de violencia de género.

El hecho ocurrió entre la tarde del 7 y la madrugada del 8 de octubre, en una vivienda ubicada en la zona de las vías del ferrocarril, paralelas a calle Felipe Moré, entre Virasoro y Gálvez.

De acuerdo con la imputación, el acusado golpeó en reiteradas ocasiones a Solange Johnson en distintas partes del cuerpo -rostro, brazos, piernas y tórax- y realizó maniobras físicas que derivaron en su muerte por asfixia por sofocación. Todo habría sucedido en presencia de la hija de ambos, de tan solo 5 años.

Tras el femicidio, el imputado habría permanecido varias horas con el cuerpo en el lugar y se retiró del domicilio en horas del mediodía.

Los fiscales remarcaron que el crimen se produjo en un contexto sostenido de violencia física, psíquica y simbólica, donde la víctima -de 26 años- se encontraba en una situación de vulnerabilidad frente a su agresor. En mayo pasado lo había denunciado ante el Juzgado de Familia N° 3 de Rosario, que ordenó una prohibición de acercamiento hacia ella.

El juez Bilbao Benítez dictó la prisión preventiva por el plazo de ley mientras avanza la investigación.