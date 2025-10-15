Femicidio en Villa Banana: quedó preso por asesinar a su pareja, Solange Johnson
A.J.B. fue acusado de asesinar a su pareja, Solange Johnson, en un contexto de violencia de género. El crimen ocurrió entre el 7 y 8 de octubre pasados en una vivienda de la zona oeste.
La Justicia dispuso la prisión preventiva efectiva para Ángel De Jesús Barrios, imputado por el femicidio de su pareja, Solange Edith Johnson. Los fiscales Alejandro Ferlazzo y Cecilia Cardinali le atribuyeron el delito de homicidio calificado por el vínculo y en contexto de violencia de género.
El hecho ocurrió entre la tarde del 7 y la madrugada del 8 de octubre, en una vivienda ubicada en la zona de las vías del ferrocarril, paralelas a calle Felipe Moré, entre Virasoro y Gálvez.
De acuerdo con la imputación, el acusado golpeó en reiteradas ocasiones a Solange Johnson en distintas partes del cuerpo -rostro, brazos, piernas y tórax- y realizó maniobras físicas que derivaron en su muerte por asfixia por sofocación. Todo habría sucedido en presencia de la hija de ambos, de tan solo 5 años.
Tras el femicidio, el imputado habría permanecido varias horas con el cuerpo en el lugar y se retiró del domicilio en horas del mediodía.
Los fiscales remarcaron que el crimen se produjo en un contexto sostenido de violencia física, psíquica y simbólica, donde la víctima -de 26 años- se encontraba en una situación de vulnerabilidad frente a su agresor. En mayo pasado lo había denunciado ante el Juzgado de Familia N° 3 de Rosario, que ordenó una prohibición de acercamiento hacia ella.
El juez Bilbao Benítez dictó la prisión preventiva por el plazo de ley mientras avanza la investigación.