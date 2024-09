La chica de 17 años que el lunes escapó por el balcón de un segundo piso para evitar ser víctima de abuso sexual relató esos momentos en redes sociales, y reclamó a la Justicia que tome cartas en el asunto para que su agresor no reitere con otras mujeres la maniobra de la que ella zafó por poco, gracias a su determinación y a la solidaridad de quienes atendieron su pedido de ayuda.

La joven publicó en la red social X lo que definió como “algo terrible”. “Cuento esto xq no quiero que otra persona pase por esto y xq este pelotudo tiene q pagar. Fui a cuidar a su hija de 7 años, ya había ido 2 veces a cuidar a esta nena, lo que me parecía raro era que él nunca se iba, siempre se quedaba en el departamento”, narró la adolescente cuya identidad se mantiene en reserva por razones obvias.

El agresor, Lucas T., fue arrestado y conducido hasta la comisaría 2ª, para que el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Diego Meinero, lo impute por el delito de grooming, indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación.

“El día lunes –prosiguió– me citó para cuidar a la nena, accedí y fui. No pasó absolutamente nada, pero me percaté que había llamado a alguien y le había dicho ‘ya vino Miguel, el pintor’, siguiendo d que iba a tocar para ver si tenía humedad o no. Las paredes no tenían humedad”.

El hombre que la había requerido como niñera, Lucas T., la citó para el día siguiente con la misma misión de cuidado a su hija. “Accedí y al otro día fui, como acordamos. Cuando llegué, él ya estaba afuera esperándome, cuando lo saludé me dijo ‘la nena está durmiendo, vino cansada de la escuela’, yo me reí y subimos al departamento”.

La joven continuó en su hilo de X: “Cuando abro la puerta y entro al monoambiente, había un bulto en la cama, era ‘la nena’, cuando me acerco a la cama toqué y me di cuenta q eran peluches y sábanas. Entré en pánico y sentí un calor en todo el cuerpo, sentí como mi corazón latía fuerte”.

"No pensé absolutamente nada, solo quería irme pq claramente algo no estaba bien. Le dije ‘por favor no’ y este tipo, se asustó. Le dije ‘la nena? dónde está la nena? me tengo q ir, abrime la puerta, me quiero ir’ Él quiso acercarse y yo manotee el picaporte del balcón. No podía abrir, estaba asustadísima. Hice fuerza y pude abrir el balcón, a lo cual amagué en tirarme, me subí del otro lado del balcón y quedé colgando, quise tirarme, prefería tirarme del 3er piso antes que pasar por donde estaba él. Con una mano en la baranda y con la otra mano intentando llamar a quien sea desde mi celular, le dije ‘donde está la nena? donde está? que hiciste?’ Me estaba x tirar hasta que pensé que claramente me iba a quebrar. Vi a una mujer pasar por la vereda y le grité 'ayudame, ayuda por favor”.

El relato continuó: “La gente se empezó a amontonar, todos empezaron a preguntarme qué pasaba y yo no podía hablar, estaba temblando y no sabía que hacer. Les grité ‘la nena, la cama, había un bulto, me quiso abusar’ y Lucas me dijo ‘andate si querés, cualquiera lo que hacés’. Pedí que alguien suba y me salve, yo les decía ‘yo bajo, no me tiro pero vénganme a buscar por favor’. Una mujer muy amable pudo subir y ayudarme. Cuando salí entré en un ataque d ansiedad y estaba muy nerviosa, no entendía que estaba pasando. El tipo subió y acomodó la cama como si fuese que no había pasado nada y que yo estaba loca. Cuando bajó se quiso ir, escapar. Las personas no lo dejaron, cuando me di cuenta lo que quería hacer, atiné a acercarme y decirle ‘te cagaste en mí, te dije que quería trabajar, pq hiciste esto?’ y más cosas”.

“Él me dijo ‘flasheás’ y yo me puse más nerviosa. Logré salir de esta, la saqué barata, pero este tipo ya tiene otra denuncia sobre esto y lo dejaron libre, yo quiero contactar con esta mujer que pasó por lo mismo o PEOR, no solo me vas a ayudar a mí, vas a ayudar a otras chicas pueden caer en la maldad de este tipo, por favor no dudes en hablarme y este tipo va a tener su merecido 🙏🏻 por favor si pueden compartir esto, la cara de este tipo me ayudan muchísimo. Tiene que pagar por lo que hizo".