El juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, procesó este martes con prisión preventiva a los seis detenidos por la violación grupal perpetrada el pasado 28 de febrero en el barrio porteño de Palermo y les trabó embargo sobre sus bienes por 35 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.



Los procesamientos recayeron sobre los acusados Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Thomas Fabián Domínguez (21), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (24) e Ignacio Retondo (22).



A los seis, el juez los procesó por "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas" (delito con una pena prevista de entre 8 y 20 años de cárcel"), pero Retondo y Domínguez suman además una imputación por las "lesiones leves" que le provocaron a un testigo.



Además, el magistrado ordenó trabar embargos por 35 millones de pesos para cada uno de los acusados.



Según las fuentes, en el procesamiento, el juez sostuvo que todos actuaron con "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles".



El hecho ocurrió el feriado del pasado lunes 28 de febrero por la tarde, a plena luz del día, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.



Mientras cuatro de los imputados –Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan-, estuvieron dentro del auto con la víctima, los otros dos –Domínguez y Retondo-, cantaban y tocaban la guitarra en la vereda, en una maniobra que se cree era de distracción y para actuar de "campana".



La joven violada, de 20 años, reconoció por fotos a quienes, por lo que se enteró luego, abusaron sexualmente de ella.



En su declaración, la víctima dijo que conoció a cinco de los seis detenidos (al restante lo vio en la calle, luego) ese mismo día en el "Ro Tecno Bar", situado en la calle Thames al 1600, al que llegó pasadas las 5 de la mañana junto a un amigo, y que horas más tarde salió con el grupo rumbo a una plaza de la calle Soler, donde compraron y tomaron cervezas y que luego de tomar de esas latas, no recuerda nada hasta despertarse en el hospital.



Varios videos de cámaras de seguridad de la Policía y de comercios captaron al grupo llegando al mediodía con la chica ya tambaleante y en un evidente estado de intoxicación, a seguir bebiendo en la Plaza Serrano y en un kiosco cercano, donde se ve un primer abuso, tras lo cual la llevaron al auto donde se produjo la violación en grupo.



Los estudios toxicológicos revelaron la presencia de marihuana, metanfetaminas y anfetaminas en el organismo de la víctima.



Ella solo había reconocido haber consumido alcohol –tenía un dosaje de 1.3-, y marihuana, pero no drogas sintéticas, por lo que se investiga si los imputados le dieron alguna bebida mezclada con pastillas de "éxtasis", en el "after" donde conocieron a la víctima.



En tanto, en los seis imputados no se detectaron anfetaminas, pero sí cocaína (en cuatro de ellos), marihuana (en cinco) y psicofármacos (en uno).