Una ambulancia del SIES se hallaba este martes por la mañana constatando el fallecimiento de una joven de 21 años con heridas de arma blanca y golpes en la pieza de una pensión de calle 9 de julio al 500 donde residía.

Al momento no hubo precisiones desde la Fiscalía sobre el caso, pero primeros indicios recabados por la policía indicaron que habría sido víctima de un femicidio.

Se llamaba Melani Juárez. La hermana de la joven indicó en Sí 98.9 que una amiga le dijo que ella le no respondía los mensajes y hacía días que no se conectaba en las redes, y de esta forma junto a su madre empezaron a buscarla.

Cuando llegó la policía a la pensión, la hermana de la joven dijo que quería ingresar a la habitación. Fue entonces que vio a su hermana tirada en el piso "ensangrentada, cortada y golpeada".

La pieza tenía la puerta cerrada con llave y la llave no fue encontrada, así como tampoco se encontró el celular de la joven fallecida.

"La amiga de Melani es quien me dijo que ella estaba viviendo en esta pensión, y otro amigo es el que hizo la denuncia que no la encontraban. Queremos que hablen los de la pensión porque viven al lado y no puede ser que nadie escuchó nada", finalizó la hermana.

La dueña de la pensión aclaró en el móvil que ella brinda albergue a personas que situación de calle, y que "la chica vivía acá, nadie escuchó nada. La vimos jugando a la pelota el sábado a la noche acá afuera. Y acá solo ingresa la poca gente que vive. Ella vivía sola en una habitación, y la llave se la llevaron".