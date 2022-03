Una joven decidió hacer público un abuso sexual del que fue víctima. En su perfil personal de Instagram subió una serie de videos en los que contó con detalles la situación que vivió en una sesión de fotos con el "profesional" que debía tomar las imágenes. Su denuncia pública, y formalizada ante la Justicia penal el miércoles 23 de marzo, se viralizó y animó a que otras jóvenes también cuenten situaciones similares que habían sufrido con esta persona.

"Es un abusador de poder, un abusador de confianza y un abusador sexual", afirmó Pini en diálogo con Rosarioplus.com, algo que también remarca en su relato publicado en la red social. Las iniciales del acusado son A.M., es fotógrafo y se dedica, entre otros géneros, a la fotografía erótica. Es justamente esta modalidad de su oficio la que utilizó para abusar de la denunciante y de otras jóvenes, según los testimonios que le acercaron a la joven tras su relato en redes.

En su testimonio, narrado a lo largo de ocho reels y que este martes brindó ante el fiscal, Pini cuenta que contactó a esta persona para realizar una sesión de fotos en lencería y desnudos, y que en medio de la sesión A.M. la manoseó, le mostró sus genitales y le quiso practicar sexo oral. "Yo estaba desnuda con un tipo en mi casa. Lamentablemente, por más que imaginemos cómo reaccionaríamos, no sabemos cómo vamos a actuar llegado el momento y yo actué como me salió y como pude", cuenta en su testimonio.

En diálogo con este medio, Pini expresó que su interés al acudir a la justicia y hacerlo público es que "más jóvenes que hayan pasado por esta situación se sumen a hacer su denuncia para aportar elementos a la causa y lograr de este modo que esto no vuelva a suceder con ninguna piba".

Además, la joven agregó que cuando ella lo confrontó tras la sesión para reprocharle que él había actuado mal, A.M. la amenazó con mostrar las imágenes que le tomó. Esta amenaza hizo sospechar a Pini que quizás el contenido que él subía a las redes no siempre había sido obtenido con la debida autorización de las jóvenes fotografiadas. Por esa razón, quiso indagar y empezó a enviar mensajes a cada una de las chicas que veía en el perfil del fotógrafo. Su investigación y su posterior descargo en línea la hizo entrar en contacto con otras jóvenes que pasaron por la misma situación y algunas de ellas, incluso, confirmaron su sospecha: suele subir y vender contenido sin el consentimiento de las fotografiadas.

Este martes la denunciante se acercó a declarar ante el fiscal Dr. Ramiro González Raggio, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual. Desde Fiscalía comentaron a este medio que "en principio, por lo expuesto en la declaración, encuadra en un caso de abuso simple: Él, en su rol de fotógrafo, habría aprovechado a realizar tocamientos".

Además, desde Fiscalía detallaron que "según lo manifestado por la denunciante, es posible que se sumen otros casos que no fueron denunciados por el momento". Hasta el momento, el acusado no ha sido citado por la autoridad penal.