Un convite online que se dedicaba a compartir historias de disidencias sexuales con motivo del Día del Orgullo LGTBI+ y de la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, fue irrumpido por trolls que insultaron a asistentes por su condición sexual con términos fascistas y violentos, generando sorpresa y malestar.

El conversatorio fue el pasado sábado por la tarde, y bajo el nombre “Identidades disidentes. Cuerpos sexuados sin modelos convencionales para a[r]mar”, fue organizado por la Colectiva Psi de Rosario, una agrupación de psicólogos de la ciudad.

El host del evento pudo eliminar a los agresores virtuales luego de pasados alrededor de cinco minutos de agresiones e insultos desde sus cámaras y en el chat del encuentro virtual. Y si bien fue un momento “de mucha violencia”, lejos de amedrentar el encuentro, éste luego pudo desarrollarse con normalidad. Desde la agrupación no descartan elevar una denuncia en INADI Santa Fe.

La coordinadora del encuentro y psicóloga integrante de La Colectiva Psi Carla Valverde precisó a Rosarioplus.com que “justamente el entusiasmo por este encuentro era mayúsculo porque al convocar a militantes LGTBI, a identidades travests y trans, habíamos hecho un cine debate el sábado anterior para dialogar en torno al film de Lucrecia Mastrángelo ‘El laberinto de las lunas’, y fue tal el entusiasmo que programamos el segundo encuentro en el marco del Día del Orgullo. Vimos qué importante y necesario era darles voces a las disidencias que aun habiendo leyes tan progresistas, aún falta mejorar sus roles en la sociedad”.

La propia coordinadora recordó: “Fue muy agresivo e inesperado, lo cual me llevó a tomarme media hora de receso para reponerme y poder volver a coordinar el encuentro, que por suerte pudo salir bien, porque nos decían les invitades que lamentablemente no es un tipo de agresión nuevo en sus vidas: lo han vivido en sus casas, de niñes, en la juventud, en las escuelas”.

Esto sucedió al comienzo del encuentro, apenas Valverde dijo ‘vamos a comenzar’, y describió: “Se puso negra la pantalla, y ahí me avisan por chat privado que había infiltrados. Fue entonces que empezó un griterío a la voz de ‘putos, maricón, a Miguel Bosé me lo tomo por la raja’ entre otras palabrotas, que como sonaban al unísono no se terminaban de entender, a la vez de agresiones en el chat del hosting”.

Consultada sobre las identidades de los agresores, es difícil investigarlo, ya que el link del evento se había liberado un rato antes, pero por lo que pudo saber Valverde, “los trolls que se dedican a atacar ciertas temáticas cuentan con buscadores sobre los temas que les molestan, no es random, y así dieron con este conversatorio. No creo que sean rosarinos ni de la comunidad psi”.

Según su mirada, este tipo de agresiones son análogos a los que se viven cotidianamente cuando miembros del colectivo LGBTI vuelve de una marcha del Orgullo, o muchas veces chicas trans que trabajan en la calle, pero la pandemia les potenció el modo: “Ahora pueden atacar sin ser descubiertos, porque hay que animarse a irrumpir un ateneo presencial atacando con las mismas palabras”, analizó.

De esta forma, según Valverde “como sociedad aunque haya avances falta mucho, porque las voces que rompen con el heteropatriarcado molestan mucho. Incluso no debería existir el cupo laboral trans, pero si existe es porque justamente ese sector es discriminado laboralmente, y por eso tienen esa baja perspectiva de vida”.

El escritor y performer Wachi Molina, que era uno de los invitados al conversatorio recordó que “no es la primera vez que suceden este tipo de agresiones en actividades donde tratan temas relacionados con disidencias e identidades trans”, y cada invitada e invitado pudo sentirse en una contención por lo vivido, que ayudó a que puedan contar justamente sus experiencias que habitualmente son en marcos hostiles.

“Rescatamos que les invitades pudieron contar sus historias, me quedé contenta que con amorosidad es el camino a pesar de los agravios. Me dije ‘es por acá’, y eso reconforta a pesar del mal trago”, finalizó. Tras el suceso fueron muchas las expresiones de solidaridad que llegaron a la Colectiva, y a través de sus redes sociales.