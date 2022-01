Si bien el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe que conduce Florencia Marinaro viene manteniendo reuniones con organizaciones y referentes en torno a las políticas contra las violencias que se vienen llevando a cabo, la realidad en la provincia de Santa Fe se muestra en clara emergencia. a una semana de terminar el primer mes del año ya ascienden a tres los femicidios y también se registró un transfemicidio.

Aldana Lorenz murió el lunes 3 de enero en el hospital Cullen de Santa Fe, luego de estar internada durante diez días. Fue ingresada el 24 de diciembre tras recibir un golpe en la cabeza en el marco de una discusión familiar, en principio por parte de un hermano, de quien hallaron pruebas pero se encuentra prófugo. Una semana después de su muerte hubo una movilización frente al nosocomio santafesino por no tener novedades de avances en la causa, y porque “no se activaron los protocolos correspondientes de denuncia a tiempo en el Cullen”, aseguraban los activistas.

Melani Juárez fue hallada sin vida en la pensión céntrica de Rosario a comienzos de la semana pasada. Fue asesinada a puñaladas con un arma blanca y al momento no hubo avances difundidos por la Fiscalía sobre el autor del hecho. Familiares de la joven apuntaban a un vecino de la pensión que partió con rumbo incierto el domingo por la noche.

Este martes se conoció que Marina del Carmen Espíndola fue asesinada por su ex pareja, un efectivo policial que la ultimó con su arma reglamentaria en su vivienda en la localidad de Murphy. El hombre tras ultimarla decidió quitarse la vida de un disparo, pero al ser hallado por la policía aún tenía signos vitales. Fue trasladado al Hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, donde falleció horas más tarde.

En Carcarañá Celia Acosta -joven que también era conocida como Xiomara- había hecho por lo menos tres denuncias contra su ex pareja, y esperaba un botón antipánico. Fue encontrada sin vida el pasado sábado, pero fue asesinada unos días antes con un arma blanca, según aseguraron desde la Fiscalía. Una línea investigativa vincula el delito con la ex pareja de la víctima por los antecedentes de violencia, pero no se descartan otras líneas de investigación.

Es por este panorama de gravedad que desde Mumalá convocaron a marchar este viernes a las 10 frente al Ministerio de Género (calle Corrientes al 2800 en la ciudad de Santa Fe), en reclamo de que las políticas sean efectivas, y lleguen a tiempo a las poblaciones donde el femicidio es claramente el último eslabón de las violencias con motivo de género.

"Exigimos políticas públicas acordes a la emergencia en violencias", explicó María José Zocchi a Rosarioplus.com, ya que el martes "ya son tres femicidios, un transfemicidio y contabilizamos al menos dos muertes violentas en contexto de violencia urbana. Datos de nuestro Observatorio Nacional".

Por su parte, Gabriela Sosa, referente de Mumalá Nacional reflexionó: "Vemos necesaria la capacitación en perspectiva de genero, conocida como Ley Micaela, pero a eso se suma como necesario el monitoreo de las prácticas en el Estado: las fuerzas de seguridad y la justicia incluidos. si no hay un seguimiento esto perpetua la desconfianza de las mujeres a la hora de denunciar la violencia antes de que sea tarde".