La comunidad de padres y alumnos de una escuela de Empalme Graneros está conmovida por un caso de abuso sexual ocurrido en el establecimiento, en perjuicio de una niña que cursa 5° grado. La indignación de los padres se expresó este lunes a primera hora, en la puerta de la Escuela N° 1319, situada en Génova y Cullen. Y la actitud inicial de las autoridades docentes –según la percepción de la comunidad– no hizo más que profundizar el malestar. Por eso se vivió un momento de álgida discusión entre los familiares de la niña agredida, la directora y maestras en la puerta de la institución.

"Mi señora retiró a nuestra hija de la escuela el martes pasado. Al llegar a casa se acostó y se descompuso. Cuando llegué de trabajar me dijo que le dolía el cuello, le di ibuprofeno. Pero más tarde mi señora me llamó y me dijo que la nena tenía una hemorragia, como si se hiciera señorita", contó al móvil de Sí 98.9 el padre de la niña que tiene 11 años de edad y cursa el 5° grado. Las identidades aquí se mantienen en reserva para preservar a la menor.

"El jueves –continuó el hombre– seguía con dolor y le preguntamos... dijo que se había golpeado en el piso. Pero después se abrazó fuerte a mi señora y se largó a llorar. Terminó contando que un nene la agarró de atrás en el baño, la agarró del cuello y le hizo cosas malas. En el hospital nos dijeron que está lastimada en su vagina, que hubo penetración".

La mamá de la niña agregó que una médica luego de revisarla la envió a radicar denuncia ante la Comisaría de la Mujer.

Padre y madre acudieron el viernes a la escuela a denunciar lo ocurrido y a buscar explicaciones. Habían pasado ya tres días y desde el establecimiento no habían intervenido. "Nos dijeron que estarían a disposición pero pidieron que no habláramos con nadie ni divulgáramos el caso. Nunca llamaron a un médico, a mi nena la tuvimos que llevar nosotros. No nos dieron una explicación. Por eso hoy nos juntamos acá, marchamos para que no pase esto con ninguna nena más", exclamó con previsible ofuscación. A su lado, otras personas reprochaban a las maestras la posible indiferencia en el cuidado de los alumnos. "Se la pasan charlando y tomando mate entre ustedes mientras los chicos hacen lo que quieren", gritó una señora, entre un coro de voces en el mismo sentido.

La directora y algunas maestras, en tanto, intentaron dar su versión ante el grupo furioso de padres y madres reunido en la puerta del establecimiento. Dijeron que ellas recién se enteraron el viernes de lo que la niña relató que habría sucedido el martes. Y afirmaron que entonces dieron intervención al Ministerio de Educación, que le garantizan contención a la alumna y negaron haberle pedido a la familia que callara.

RosarioPlus pudo saber que el Ministerio de Educación tomó la denuncia e inició el sumario de rigor. Mientras tanto, suspendió por este lunes las clases en esa escuela, para que las autoridades reciban a los padres con ánimo de diálogo, explicación y acuerdo de protocolos, se explicó.

El relato docente fue interrumpido por el enojo de los presentes: "Es una vergüenza que como directora te pongas a mentir. Quien le devuelve la vida a nuestra hija, tiene 11 años!", señalaron los padres delante de las docentes y referentes de Amsafé Rosario.