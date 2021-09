La brecha de género en las biografías de Wikipedia en español indica que por cada artículo referido a una mujer hay cuatro dedicados a un hombre, desigualdad que es mucho más notable cuando el foco se pone en las disidencias de género: tan sólo 18 de estos recorridos vitales corresponden a personas trans, travestis y no binaries, según estadísticas de la propia enciclopedia online colaborativa.



Y esta invisibilización es aún más notable si se tiene en cuenta que el 30% de estas biografías no cisgenéricas, carece de una imagen que las ilustre.



“En la actualidad solo encontramos 18 biografías de personas que no se identifican como varones ni mujeres cis, y solo el 30% tiene una imagen que las ilustre”, afirmó Vic Sfriso, asistente del programa de Cooperación e Inclusión de Wikimedia Argentina, la asociación civil afiliada a la Fundación Wikipedia, cuyo principal proyecto es la enciclopedia virtual.



Ante esta realidad, la entidad organiza la actividad “Wikipedia y las biografías trans”, un ciclo de encuentros virtuales gratuitos y abiertos a toda la comunidad para aprender a crear y mejorar contenido sobre diversidad sexual y personas trans que comienza mañana con la participación de la periodista y activista travesti Victoria Stéfano.



“La Wiki es reflejo de los debates que vamos teniendo como sociedad, pero al mismo tiempo, es la primera vía de acceso a información de la generación digital que nos es contemporánea”, dijo a Télam Stéfano, redactora del medio feminista santafesino Periódicas y especializada en temática trans-travesti.



En ese sentido, la activista aseguró que la enciclopedia libre y colaborativa refleja “la invisibilización” que afecta al colectivo travesti/trans y no binarie en la sociedad, pero a la vez la profundiza en virtud de un vínculo de retroalimentación con la prensa, dado que el 70% de las fuentes de los artículos son materiales periodísticos.



“La invisibilización que se ve en la Wiki no es otra cosa que la invisibilización del las personas trans y LGBT+ en la prensa: si un tema no forma parte de la agenda de los medios, es difícil que se vea reflejado en la enciclopedia”, resaltó.



Por otro lado, Stéfano contó que existen obstáculos que deben sortear quienes editan y quieren sumar biografías LGBTIQ+.



Uno de ellos es la oralidad que muchas veces es la única fuente disponible para reconstruir la historia de una persona que sólo subsiste en los relatos orales de quienes fueron contemporáneas.



“Como esos relatos no están plasmados en un registro fidedigno -como nota biográfica, libro, nota periodística-, no se puede volcar en Wikipedia o, si igual los incluye, la enciclopedia te avisa de antemano que faltan fuentes que corroboren la información o incluso puede dar de baja el artículo”, explicó.



Otra cuestión es “el recelo problemático” que impide la cesión, para su libre uso, de las escasas fotografías que dan testimonio de algunas vidas travestis y trans pero que son “registros fotográficos familiares o en contextos informales”



“Por eso es muy importante promover la noción de cultura libre como una forma más de militar el conocimiento que va permitir a las nuevas generaciones contar con un acervo histórico al que hacer referencia” para poder reconstruir “la genealogía” de su propia militancia o los derechos de los que hoy gozan.



De las 407.288 biografías que hay en Wikipedia en español, 8.7058 corresponden a mujeres (21,41%), 319.156 corresponden a varones (78,49%) y 388 pertenecen a personas identificadas con "otros géneros" (0,095%) dentro de las cuales 18 no se identifican como varones ni mujeres cis específicamente.



“Es importante darle presencia y visibilidad a las personas trans, así como a los conceptos nodales de la teoría trans. Es un gesto de reparación hacia una comunidad históricamente invisibilizada”, agregó Sfriso.



El evento constará de tres encuentros a desarrollarse los días 22 y 29 de septiembre y 6 de octubre desde las 17, y bajo modalidad virtual pero sincrónica.