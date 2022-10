A mediados de julio de este año, la folklorista Roxana Carabajal realizó un desesperado pedido de búsqueda por su hija Eva, de 9 años. Después de cuatro días, la niña fue encontrada en buen estado de salud junto a su padre, Gonzalo Koller, en una casa de la zona sur de la ciudad.

Este jueves se conoció una medida cautelar que le impide provisoriamente a Carabajal poder ver a su hija, quien en este momento está en manos de su padre en Carcarañá, de donde es oriundo. La medida sostiene que la autorización para que la madre pueda ver a su hija “no podrá hacerse efectiva si no existiese conformidad del progenitor o autorización judicial”.

En contacto con Rosarioplus.com, Carabajal sostuvo que esta cautelar no tiene razón de ser ya que había solicitado que la tenencia se dicte en un juzgado de la provincia de Córdoba, donde ella reside. En ese sentido dijo que la jueza santafesina Beatriz Favret, que dictó la cautelar, “no le dio tiempo ni a ella ni a su letrada para responderle”.

“Esto lo armaron entre días, donde resolvieron, firmaron y me enviaron la notificación. No me dieron ni siquiera el derecho a defenderme. Yo nunca conocí a un abogado de parte de mi ex, simplemente me llegó esta notificación a mi casa”, señaló.

Sobre las denuncias de Koller dijo que “no hay ningún motivo para hacerlas” y que “le inventaron muchas cosas”. También aseguró que la jueza Favret “tiene un vínculo de cercanía con su ex". "Lo cierto es que no tiene ningún motivo, además de inventar cosas sobre mí. Nunca vino una asistente social a corroborar que eso que dicen de mí sea cierto, no hay motivos, me quieren armar una causa para sacarme la nena”, denunció públicamente.

La situación delicada previa a la cautelar

Semanas atrás, la cantante fue entrevistada en un medio porteño y denunció que tras el episodio donde su ex se llevó a la hija en común desde su casa en Carcarañá y permaneció desaparecida por cuatro días, no logró todavía recuperar el lazo con la menor y dijo que la situación se agravó. “Vengo a pedir que por favor tomen conciencia tanto Gonzalo Koller, como su padre y su abuela Marcela”, comenzó diciendo Roxana en un programa conducido por Karina Mazzocco. “Empezamos en el 2011, 2012. Estuvimos cinco, seis años juntos. En 2017 fallece su papá, que fue una gran pérdida. Si él estuviera vivo, esto no estaría pasando”, puso después en contexto.

“Tuvimos a Eva con mucho amor. Pero cuando fallece su papá, Gonzalo cambia. Entra en un delirio místico, es lo que yo siento. Eso lo transforma a él y él decide separarse. Se va de la casa. Y encima me pide que por el duelo que estaba haciendo llevarse a Eva. Esto fue hace cinco años atrás”, siguió relatando. Según Roxana, Gonzalo “tuvo episodios” a los que definió como “cambios de personalidades”, aunque no dio demasiados detalles. Además contó que cuando él le solicitó llevarse a Eva, ella lo permitió porque su hija “ama a su padre”.

“Después de pensar que estaba todo bien, él no me quiso entregar a mi hija. ”, dijo Carabajal para marcar cuándo fue el quiebre en la relación. “Hace dos meses, mi hija me dice: ‘Mamá, mi papá me tiene entrenada’. Yo no quiero indagar sobre su ser, sobre su cabecita. Ella tiene 9 años. Me doy cuenta que él la viene manipulando a ella para que no esté más conmigo”, disparó.