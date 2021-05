Familiares y amigos de Tehuel De la Torre, el joven trans que fue visto por última vez cuando se dirigía hacia la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo, llamaron este martes, a dos meses de su desaparición, a una concentración en distintos puntos del país.

En Rosario, la convocatoria para pedir por la aparición de Tehuel De la Torre (22) fue a las 16 frente Tribunales, en Pellegrini y Moreno. La jornada contó con música, murga, lecturas, feria y micrófono abierto.

Una de las que se hizo presente fue la concejala Norma López, quien compartió imágenes en su cuenta de Twitter y escribió: "En #Rosario hace dos meses que nos preguntamos: ¿Dónde está #Tehuel?.

LA DESAPARICIÓN

El joven de 22 años fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.



Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.



La denuncia de desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa del detenido Luis Alberto Ramos (37), el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.



Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.



Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado, pero su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención por el delito de "encubrimiento y falso testimonio".



Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito.



A ambos detenidos se le dictó la prisión preventiva, la cual fue apelada por sus defensores pero el juzgado de Garantías no les dio lugar al pedido de excarcelación.



En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel.



La misma es para quienes "aporten información fehaciente que contribuya a determinar el paradero de Tehuel De la Torre".



La disposición aclara que aquellos que puedan brindar algún dato podrán optar por declarar "con reserva de identidad" en la fiscalía que investiga el caso ante cualquiera de los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales de la provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.



Quienes posean datos que permitan localizar a Tehuel, deben dirigirse a la Fiscalía General de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia, o a la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente (0221-429-3015 y perdes@mseg.gba.gov.ar), o al Departamento Judicial La Plata, o a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, haciendo saber que se encuentran motivados por el ofrecimiento.