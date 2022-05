El actual vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, respaldó públicamente al futbolista colombiano Sebastián Villa luego de la denuncia reciente por abuso sexual en intento de homicidio: "Sigue siendo el jugador más desequilibrante del fútbol argentino, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema", manifestó en una entrevista televisiva.

“Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero”, aseguró.

Y agregó: “Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento ”.

El dirigente xeneize concedió un extenso reportaje a la señal ESPN tras la victoria de su equipo frente a Racing por una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Villa fue titular y convirtió un penal en la definición del encuentro.

Durante otro tramo del reportaje, Riquelme lo calificó como el mejor jugador de la Argentina: “Es un atleta, se lo ve tranquilo, se lo ve disfrutar y su crecimiento depende sólo de él; él va a hacer cada día más diferencia y nosotros estamos contentos de tenerlo en nuestro club”.