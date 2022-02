Una tienda de ropa femenina en Brasil les prohibió el ingreso a los hombres, tras repetidos episodios de acoso y machismo.



"Prohibida la entrada a los hombres", dice uno de los carteles que la dueña de la tienda, la empresaria Andrea Costa, pegó en el escaparate de Mr Luxos, en un centro comercial de San José dos Campos, estado de San Pablo, junto a otro que, en cambio, asegura: "Su mascota es bienvenida".



A raíz de la inusual medida y su difusión en la prensa, la tienda Mr Luxos y su propietaria fueron blanco de comentarios agresivos en las redes sociales, e incluso un sujeto fue "personalmente hasta la tienda" para rechazar la prohibición.



Asimismo, en la tienda, Costa también tiene un pequeño estudio donde ella y sus modelos se toman fotos para las ventas por Internet, momentos que atraen repetidamente las miradas lascivas de hombres que acompañan a clientas o pasan frente al escaparate, según mostró en sus historias de Instagram, donde cuenta con 263.000 seguidores.

"El 99,99% de los hombres tiene conductas incorrectas, es imposible descubrir a aquellos que no, con solo mirarlos, por lo tanto, ahora todos tienen prohibido entrar”, aseguró la empresaria y modelo, conocida también como influencer.



Costa y sus empleadas presenciaron episodios de hombres intentando espiar a clientas en los vestidores o descalificando el cuerpo de sus compañeras con frases como "eso se ve horrible", "con ese escote no salís" o "estás mostrando toda tu panza".



Para evitar estas situaciones, Costa reorganizó los ambientes de la tienda y ofreció cerveza y videojuegos para que los hombres permanecieran lejos de los probadores y las modelos, pero no tuvo éxito.



La empresaria resolvió prohibir el ingreso a los hombres que "desprecien el cuerpo de sus esposas, que en vez de enaltecer la belleza de sus acompañantes se quedan comiendo con los ojos a las modelos" o que un día llegan con la esposa "y al otro con la amante", según consignó en uno de los carteles.