La Jueza de Primera Instancia Dra. Pedrana dispuso este jueves la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para H.M.R, el funcionario municipal de la Secretaría de Control y Convivencia que violó a una empleada de limpieza. En la audiencia imputativa, el Fiscal Dr. Ramiro González Raggio de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor; solicitando la prisión preventiva efectiva.

El hecho ocurrió el 19 de agosto entre las 11hs y las 12:30hs. en una de las oficinas de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario (Ricchieri al 1500). El imputado se encontraba prestando funciones como supervisor de logística de esa dependencia municipal cuando abusó sexualmente de la mujer de 41 años, empleada de limpieza del lugar, valiéndose de un uso intimidatorio de su relación de poder y autoridad, en ocasión en que la misma había ingresado a su oficina a fin de limpiar la misma.

La audiencia estuvo acompañada por mujeres de Ate Rosario y organizaciones feministas que se acercaron como muestra de solidaridad y apoyo. "La estamos conteniendo sus compañeros y compañeras y también desde el Teléfono Verde. Nos movilizamos para visibilizar que esto no quede en la nada y no sea un caso más. Es de gravedad que fue violación con acceso carnal. Pero cualquier caso de un abuso laboral debe ser denunciado y no naturalizado", dijo Fernanda Albarracín, compañera de control urbano de la empleada. También aseguró que la persona ya era acosada "desde hace un tiempo".

El caso que se conoció este lunes sobre una presunta violación de un funcionario honorario de la Secretaría de Control a una empleada que realiza tareas en la Secretaría de Control disparó, además, el Protocolo de Actuación en Violencia de género en el ámbito de la administración pública de la Municipalidad de Rosario, que corre en paralelo a la investigación judicial.