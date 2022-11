Noviembre Violeta: seguidilla de eventos por la no violencia hacia las mujeres

A nivel global se estima que 736 millones de mujeres -una de cada tres- ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja o ex pareja, ó violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja. Y tasas de depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual e infección por VIH son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia por el solo hecho de ser mujeres o disidencias en una sociedad hetero patriarcal.

Es para visibilizar este flagelo muchas veces silenciado que se declaró el 25 de noviembre como Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y Disidencias, acordado por los países en 1981 en el 1° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, para conmemorar los femicidios de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activistas contra el régimen de Rafael Trujillo en 1960 en República Dominicana.

En un nuevo aniversario del 25N, y a poco de cumplirse tres años de la creación de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, trae durante estas semanas una propuesta de distintas actividades con las que se busca involucrar a la ciudadanía en esta problemática, bajo el nombre #NoviembreVioleta.

Durante el mes de noviembre se realizan una serie de actividades destinadas a visibilizar y prevenir las diferentes formas de violencia de género contra mujeres y disidencias, y promover sus derechos humanos.

También se intensificará la difusión de los servicios con los que cuenta la Municipalidad de Rosario para asesorar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

Agenda de actividades

Miércoles 16 - 16 hs a 18:30 hs - Centro Municipal de Distrito Sur (Uriburu 637)

Feria de mujeres + Charla debate: Mujeres en la cancha + Picadito de mujeres

Jueves 17 - 18 h - Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez (San Lorenzo 753)

Cierre anual del Programa Micaela para la sociedad civil con la participación de las organizaciones e instituciones que durante estos dos últimos años se capacitaron en perspectiva de género y diversidad sexual.

Jueves 17 - 20 h - Fiesta de las Colectividades

Noche de Mujeres Músicas. Sofi Casadey + Shanti + Salchipapas + Carito Miino + Dj Melodía Desencadenada en el escenario del stand argentino.

Sábado 19 - 13 a 17 h - Galpón de las Juventudes (Av. Belgrano 950)

Foro sobre abordajes territoriales con perspectiva de género Construyendo feminismo popular.

Martes 22 - 9 h - Redes sociales de la Secretaría de Género y DDHH

Presentación del video en lengua QOM en contra de la violencia.

Martes 22 - 18.30 h - Casa LGBTI (Córdoba 3650)

Jornada De esto… ¿sí se habla? Obra de microteatro para hablar de noviazgos violentos en el colectivo LGTBT. Obra de teatro Prometiste, escrita y dirigida por Gandhari Benig y con las actuaciones de Paula Sadin y Fátima Sadin. Muestra de stand up, clase abierta y debate a cargo de Adriana Jaworski.

Miércoles 23 - 9 h - Colombres y Arroyo Ludueña

Plantación de árboles en el Bosque Violeta.

Sábado 26 - 11 a 13 h - Rambla Catalunya

Recorrida por la No Violencia.

Sábado 26 - 20 a 22 h - Pichincha

Recorrida por la No Violencia.

Domingo 27 - 9 a 11 h - Museo de la Ciudad (Br. Oroño 2361)

Calle Recreativa. Jornada #FrenemosElAcoso. Taller de ciclomecánica para mujeres y disidencias y charla sobre el acoso sexual callejero, incluido como falta en el nuevo código de convivencia.

Martes 29 - 10 a 12 h - Sala 1 CIDEL (Maipú 835)

Espacio de encuentro con mujeres emprendedoras

Martes 29 -17.30 h - Centro Municipal de Distrito Oeste

Charla: Violencia de Género: recursos para el abordaje y acompañamiento territorial