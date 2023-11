Nalbandian fue denunciado por su ex pareja por acoso y hostigamiento

El extenista argentino David Nalbandian fue denunciado por su expareja Araceli Torrado por acoso y hostigamiento. La modelo denunció que el cordobés instaló una cámara para espiarla en la casa que habían compartido. “Ante las consultas que estoy recibiendo por los hechos de los que resulté víctima y que tienen como autor a David Nalbandian, quiero informarles que estoy llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes. Gracias por preocuparse y brindarme su apoyo en este momento”, escribió la mujer en sus redes sociales.

Según se pudo saber por un audio que forma parte de la causa, David Nalbandian reconoció que le instaló una cámara en el ventiluz de un departamento que compartían. La modelo había decido separarse en abril pero, por motivos económicos, siguieron compartiendo el inmueble. Además, denunció que él la llamaba constantemente.

Meses después, Torrado junto a su hermano descubrieron la cámara controlada por WiFi que apuntaba directamente a la cama. Aún no se pudo determinar si transmitió imágenes o no. El ex tenista asegura que no la pudo ver por un problema de conexión.

El abogado de la modelo afirmó que se solicitó la restricción de acercamiento porque Nalbandian “no reconoce los límites”. Además, afirmó que la modelo se mudó porque no tiene la protección que debería garantizarle la ley aunque reconoce que esta es una buena oportunidad para que eso suceda.

La Fiscalía 18 de la Ciudad de Buenos Aires archivó el caso porque consideró los mensajes del cordobés y la cámara no constituían un delito. Sin embargo, abrió la puerta a que la causa continúe si se presentan nuevas pruebas.