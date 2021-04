En el marco de la Semana Internacional Contra el Acoso Callejero, tres jóvenes rosarinas presentaron en la comisión de Feminismos y Disidencias del Concejo un Mapa Interactivo de Abuso y Acoso (MIAA) que tiene el objetivo de visibilizar, a través de la recolección de relatos, situaciones de abuso y acoso en la ciudad.

Según explican en la web del proyecto que llevan adelante Sol Petroni, Agustina Filgueiras, Martina Amici, uno de los objetivos es que el mapa "pueda funcionar como una pieza comunicacional, que invite a la reflexión acerca de los diversos modos de habitar el espacio urbano".

"Me mostró sus genitales, mientras se masturbaba", "me impidió el paso", manipulación, abuso de poder, amenaza, insulto, persecución, contacto físico indebido o no consentido, insinuación sexual, silbidos, gritos, miradas lascivas son algunas de las especificaciones del registro que ya cuenta con más de 80 relatos de víctimas de acoso y abuso en las calles rosarinas.

"Es muy difícil encontrar un lugar o una zona peligrosa. Te puede pasar en un lugar lleno de gente. Puede ser que estemos en un colectivo lleno o caminando por la calle cuando no hay nadie. El acoso callejero es la violencia mas subestimada. En Rosario aun no se puede denunciar penalmente. Queremos que haya una visibilización y que las mujeres y disidencias tengan un espacio para contarlo", señaló Petroni a Sí 98.9.

Y agregó: "Está super naturalizado. Cuando uno ve todos esos relatos se da cuenta de lo frecuente que es y de cómo impacta en la vida de cada una. Hasta ahora tenemos 80 relatos y lo que más aparece es el acoso verbal, el exhibicionismo y la masturbación".

Escuchá la entrevista completa: