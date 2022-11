Lourdes Fernández, ex cantante de Bandana, denunció a su ex pareja, Leandro Esteban García, por violencia de género y subió un video a su cuenta de Instagram donde se pueden ver moretones en su rostro y la frase “El amor no duele”.

"Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo", escribió la artista en su posteo.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque me emborrachaba. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", agregó Lourdes.

La cantante y García Gómez se conocieron a principios de 2020 y convivieron durante toda la pandemia. La denuncia hasta el momento es solo por redes y a través de otros medios, pero Lourdes Fernández aseguró que llevará la acusación a la Justicia.