El Ministerio Público de la Acusación informó que este viernes por la tarde se logró localizar a un hombre que era buscado por abusar de una joven el pasado domingo por la madrugada en la zona de Pichincha. El sindicado, de 36 años, estaba internado en el Hospital Agudo Ávila de Rosario.

Según trascendió, el fiscal Diego Meinero de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual ordenó que el hombre quede detenido con custodia policial en el efector de salud y solicitó que se realicen exámenes psiquiátricos para determinar si es apto para ser llevado a audiencia imputativa en los próximos días.

"El sábado a la noche esperé un taxi y lamentablemente no conseguí, así que me volví caminando a mi casa. Cuando estaba llegando veo que más adelante circulaba un hombre de apariencia normal y que se mete en mi edificio. Cuando yo entro, se agacha para tocarme la cola. En seguida reacciono, le digo un par de cosas y él se aleja. Cuando ve que estoy adentro, me muestra sus genitales riéndose y disfrutando muchísimo de la situación", relató la víctima a este medio.

Y agregó: "Cuando vi la filmación me di cuenta de que había sido terrible. Esta persona había estudiado el edificio y vio una oportunidad de ocultarse en el hueco de la entrada. Se ve que sus intenciones eran claras y estaban apuntadas hacia mi. También se ve que se percata de que había cámaras".

"Por un lado me siento mal por haber sufrido un hecho de abuso. Es importante que las chicas que lo viven sean conscientes de que se trata de un abuso", sumó la joven. La denuncia fue realizada en la Comisaría de la Mujer y quedó a cargo del fiscal Diego Mainero, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. "Está investigando y yo confío en él", agregó, antes de que se localice al hombre.