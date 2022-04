Una joven contó en un hilo de Twitter una situación desagradable que le tocó vivir en una búsqueda laboral cuando fue rechazada no por falta de aptitudes para el trabajo sino porque desde la empresa consideraron que "necesitaba perder peso". "Me daba vergüenza hablar de esto. No puedo creer el apoyo", publicó una vez que su tuit se volvió viral.

"Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, fui a una entrevista de Emirates Airlines", comienza detallando Josefina en el primero de los nueve tweets que relatan el inexplicable rechazo.

Tras realizar una de las primeras pruebas, que requería buenos conocimientos de inglés, anuncian quiénes pasarían a la siguiente instancia. Josefina queda afuera, lo cual la sorprendió porque consideraba que había hecho un buen trabajo, así que se decidió preguntar cómo podría mejorar para futuras búsquedas.

Ante la consulta, la mujer encargada de anunciar quienes seguían y quienes no le dijo en privado que "debería perder peso", para luego resaltar sus aptitudes para el trabajo. Lo más triste, según expresa Josefina, es el pedido de la mujer de recursos humanos de que no comente lo que le había explicado, ya que "haría quedar mal a la empresa".

El hilo ya cuenta con 16 mil me gusta y más de dos mil quinientos retweets. "Me daba vergüenza hablar de esto. No puedo creer el apoyo. Me daba vergüenza decirle a mis amigas que “no entré por estar excedida de peso”. Es muy triste", expresó la joven en un tweet posterior agradeciendo la repercusión y el apoyo que recibió a través de la red social.