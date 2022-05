Tras el hallazgo del cuerpo de Nora Escobar, enterrado en el patio de la casa donde vivía con su marido en Granadero Baigorria, y a la espera de la detención del principal sospechoso del femicidio, quien se dio a la fuga con la ayuda de un amigo, la hija de la víctima estalló de bronca y dolor en las redes sociales: "Siniestro y psicópata, cuando te pregunté por mi mamá me dijiste 'está loca, se habrá ido con otro a Córdoba'".

"No puedo siquiera ver a mi mamá ahora por todo el tiempo que la tuviste en el patio de tu casa tirándole cemento directamente en el cuerpo. Siniestro y psicópata que sos. Cuando fui a preguntarte por mi mamá me quisiste hacer pasar. Estabas cocinando como si nada.

Me dijiste tu mamá está loca, se habrá ido con otro a Córdoba!", lanzó Karen, la hija de Nora, este miércoles en una publicación de Facebook.

Y agregó: "Fuiste de mi abuela a decirle que no pudiste dormir pensando donde se había ido la flaca. No puedo más de la bronca, impotencia, asco y repugnancia saber que estuve hablando con vos y tenías a mi mamá ahí". Al finalizar, Karen exhortó: "Aparece!! Da la cara, hijo de puta. Y sino escondete como las ratas. Igual te vamos a encontrar".

La publicación:

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la casa es de propiedad del marido de Nora, identificado como Gregorio Brítez, con quien convivía la mujer desde hacía cinco años. Según los vecinos, el hombre escapó al ver la llegada de la policía, por lo que se libró una orden de captura en su contra.

Al respecto, fue detenido en el marco de la causa otro hombre, identificado con las iniciales de A.L, acusado por el delito de encubrimiento agravado. Para los investigadores, es amigo del presunto femicida y le habría suministrado los elementos para facilitarle la fuga.

Cabe señalar que en el marco de la investigación se pudo establecer que la víctima había radicado al menos una denuncia en la comisaría de la zona por violencia de género.