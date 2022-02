Junto a Thelma, Actrices Argentinas marchó por la anulación del juicio a Darthés

La actriz Thelma Fardin se presentó este jueves al mediodía en el Consulado de Brasil junto a la organización Actrices Argentinas para reclamar no volver "a foja cero" en la causa en la que Juan Darthés está acusado de abuso sexual y por la que ya había comenzado el juicio en Brasil, y dijo que sabe que lo que están haciendo "es apelar a cansarme, a agotarme".

"Siete meses antes de que comenzara el juicio y en el propio juicio se habló de la competencia del juez y se había declarado competente con un documento de más de 15 páginas", comentó Fardin antes la prensa.

Y agregó: "Si sabíamos que la estrategia de parte de la defensa de Juan Darthés era tratar de todas las maneras posibles y por todos los medios de evitar que se llegue al final de este juicio. Evitar que se llegue a una sentencia".

Además, la actriz indicó que también sabían que la defensa de Darthés iba a apelar en el tribunal, "pero no nos imaginábamos que le iban a dar lugar porque ya estaba resuelta la competencia, pero bueno, no sabemos hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias, el poder".

Acompañada por integrantes de la organización, Fardin contó que al día de hoy no pudieron acceder aún al expediente completo. "Por supuesto apelaremos en la Corte Suprema porque todo el proceso que ya se dio, si yo tuviera que volver a declarar sería profundamente revictimizante. Fue muy revictimizante la declaración, fue muy virulenta la defensa conmigo. Fui yo la sentada en el banquillo de los acusados", sostuvo la actriz, quien agregó: "estoy agotada y se que lo que están haciendo es apelar a cansarme, a agotarme, pero afortunadamente sigue habiendo el mismo nivel de compromiso".

El último martes por la noche Fardin había denunciado en sus redes que el Tribunal Superior de Brasil había decidido que no era de jurisdicción federal el juicio. Al referirse a su declaración en el juicio, Fardin señaló: "no dijimos nada hasta ahora como fue puertas adentro por respeto, pero fue muy fuerte, muy difícil, muy dura esa declaración. Entonces pensar en volver a foja cero sería realmente no solo un escándalo sino un escándalo a nivel internacional porque realmente se involucran acá tres países".

La actriz también cuestionó el hecho de que sólo para ella se ordenaron pericias en la causa: "hasta ahora fui yo a la única que se le hicieron pericias en la justicia nicaragüense y en la justicia brasileña. El tiene solo una pericia de parte que circuló por los medios y las redes, es una pericia que pone Darthés y es una pericia que se hizo durante el juicio".

Antes de concluir su diálogo con los medios, Fardin sostuvo: "no podemos permitir que adoctrinen con este fallo a las víctimas, no podemos permitir que adoctrinen con este fallo a muchísimas mujeres, hombres, personas, niños, que se animaron a hablar y necesitan ver que la Justicia de una respuesta".