Una de las delanteras del primer equipo de fútbol femenino de Rosario Central denunció al club por discriminación, al atribuir la rescisión de su contrato por un reproche fundado en un beso que le dio a una compañera en las instalaciones de la entidad canalla. La jugadora en cuestión, Maira Sánchez, divulgó su malestar en su cuenta de Instagram e inquirió acerca del rol de la Secretaría de Género del club.

En diálogo con Canal 3 aclaró: "Me pasaron a otra línea, no es que me desafectaron del club, es loco pero así fue, y yo me fui de todas maneras. Agotamos todos los medios de comunicación con el club y nadie me dio una solución. Hice la despedida por Instagram y no pensé que iba a tener esta repercusión. Roxana Vallejos me despidió por besarme con una compañera, ese fue el planteo".

La futbolista publicó su mensaje el martes a medianoche, con enojo y dolor, y cuestionó “dónde está la Secretaría de Género” con la que la entidad auriazul abrió camino en cuestiones de igualdad y respeto a la diversidad sexual.

“Hoy debo despedirme del club Rosario Central. De estos colores que amo desde la cuna, que orgullosa y respetuosamente defendí por 6 años. Me llevo mucho aprendizaje, muchas amigas y recuerdos increíbles porque acá pude cumplir mi sueño. Por motivos extra futbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta. El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel "profesional" por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera”, describió Sánchez en su posteo.

Luego cuestionó: “Dónde está la Secretaría de Género? Dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora como deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?”.

En el mismo descargo, la joven reflexionó: “Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importantes, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central. Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina. Eternamente agradecida a las personas que siempre me apoyaron. Que viva el fútbol y Central”.

RosarioPlus se comunicó con el club en busca de su versión. La entidad canalla postergó la respuesta.