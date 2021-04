Una mujer denunciada como desaparecida el domingo último en la ciudad bonaerense de Los Toldos fue hallada este martes asesinada en un camino rural de la vecina localidad de San Emilio y por el femicidio detuvieron a su pareja, un fisicoculturista que ya había sido denunciado por violencia de género, abuso sexual y lesiones por otras víctimas.



Fuentes judiciales, policiales y municipales informaron que el cuerpo de Analía Maldonado (40) fue hallado carbonizado y colocado adentro de una bolsa de arpillera en el Camino Real hacia dicha localidad del partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.



En el marco de una serie de rastrillajes y con la colaboración de perros adiestrados, los policías descubrieron el cuerpo al costado del camino rural, a unos siete kilómetros de la ruta provincial 65.



Según las fuentes, para las próximas horas ser esperan los resultados preliminares de la autopsia al cadáver encontrado para determinar la causa y data de muerte.



Mientras, otro grupo operativo policial halló en un predio de la misma zona el teléfono celular de la víctima, el cual fue reconocido luego por la hermana de Analía, detalló esta tarde en un comunicado de prensa la Fiscalía General de Junín.



La búsqueda de Analía comenzó el domingo pasado, tras la denuncia de su familia, que indicó que la mujer había sido vista por última vez el día anterior junto a su pareja, Samuel Moisés Llanos (40), quien a partir del hallazgo del cadáver comenzó a ser intensamente buscado por la Policía.



Desde la Fiscalía General de Junín también se aportaron los datos sobre su auto, un Nissan Tida blanco, dominio ITA913, que tiene pedido de secuestro y que quedó registrado por distintas cámaras de seguridad en la zona de Los Toldos.



A partir de la pista del auto, un llamado al 911 alertó esta tarde sobre la presencia de un vehículo de esas características en el estacionamiento del Hotel Victoria, ubicado en la calle Lavalle 151, en el centro urbano de Luján, donde el sospechoso fue finalmente capturado por personal policial.



De acuerdo a los informantes, en las últimas horas también se realizó una nueva inspección en el domicilio del sospechoso, situado en la calle Moreno al 700 de Los Toldos, en el que convivía con la víctima, donde los peritos hallaron manchas hemáticas y signos de arrastre, por lo que creen que allí pudo haberse cometido el femicidio.



En ese sentido, vecinos contaron a los pesquisas que el sábado a la noche, cuando la pareja fue vista por última vez, se escucharon gritos como de una discusión en el interior del inmueble.



Por su parte, Franco Flexas, intendente del partido de General Viamonte, cuya cabecera es Los Toldos, dijo a la agencia Télam que si bien en el lugar del hallazgo del cuerpo no hay cámaras de seguridad, sí las hay en la ciudad y que todas las imágenes fueron entregadas a la justicia.



Entre ellas, contó, se ve el auto de Llanos circulando a "velocidad normal" la noche del pasado sábado por el pueblo y dirigirse luego hacia la zona de San Emilio, motivo por el cual los rastrillajes se realizaron en ese sector.



Flexas contó que "el sábado a la noche se los vio en un comercio de almacén, no estaban discutiendo, estaban bien" y que "lo primero que se hizo cuando se radica la denuncia de paradero es ir a la sala de monitoreo y hacer el seguimiento de esa persona (Llanos) y del vehículo y eso se aportó a la causa".



Sobre el acusado, el intendente confirmó que tiene varias denuncias de una expareja por violencia de género, aunque ninguna de Maldonado, recordó que en 2017 se lo dio de baja de la Dirección de Tránsito municipal donde trabajaba ya que "había quejas de vecinos por el maltrato que les brindaba" y, además, porque "había tenido incidentes violentos con su padre y con un hijo".



Al respecto, Antonella Coliqueo, expareja de Llanos y con quien tienen una hija en común, contó a Todo Noticias que ella lo denunció en dos oportunidades: "Él ya tenía denuncias de parte mía, cuando era mi marido y después ya cuando nos habíamos separado".



En tanto, Carlos Maldonado, hermano de Analía, agradeció esta tarde a las autoridades locales, la Policía y la población por la movilización que se montó para la búsqueda, aseguró que "es un momento terrible" para la familia y pidió que no haya "incidentes ni destrozos".



La investigación del femicidio se encuentra a cargo del fiscal José Alvite Galante, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Junín, quien esta tarde encabezó el operativo de detención de Llanos en el hotel de Luján y contó a la prensa que el sospechoso había pasado la noche de ayer en otro establecimiento de las afueras de esa ciudad.



También dijo que el domingo a la noche durmió en el partido de Merlo, donde Llanos tiene familiares y adelantó que el acusado será llevado en a Junín para indagarlo mañana.



Por último, Alvite Galante, quien ayer se reunió con los padres de la víctima, aclaró que aún espera la confirmación de la identidad del cadáver a través de la operación de autopsia.