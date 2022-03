La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo "no se trata de un hecho aislado", afirmó que los responsables "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad", y remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es "clave" frente a este tipo de delitos.

"No se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular", dijo la ministra anoche en declaraciones a la TV Pública, al referirse a la violación de una chica de 20 años cometida por seis jóvenes en un auto estacionado el lunes por la tarde en la calle Serrano al 1.300, en pleno barrio de Palermo.

Gómez Alcorta insistió que "no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Eso implica que todos tenemos que comprometernos", y agregó que al nombrarlos de esa manera, "pareciera que el problema está en algunos individuos que tienen algunos problemas, y no en la sociedad". En este sentido, sostuvo que se trata de prácticas que fueron "aprendidas". "Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor", dijo.

En la misma línea se expresa un comunicado desde la Secretaría de Género y DDHH municipal de Rosario, que fue difundido este martes en un hilo de Twitter: "Queremos poner de relieve que ataques sexuales como el que ayer, en el barrio porteño de Palermo, sufrió una mujer de 20 años y que provocan espanto y repudio generalizados, no son perpetrados por monstruos abominables o psicópatas, sino por varones socializados eficazmente en los dispositivos de producción y reproducción de la masculinidad normativa. "Hijos sanos del patriarcado", cómo dice el movimiento feminista sabiamente. Hechos de esta naturaleza: terribles, absurdos y condenables, no deben resultarnos extraños y ajenos, sino explicables y consecuentes con los mandatos patriarcales en los que los varones son socializados. Los mandatos sobre los que se construye la masculinidad son un continuo que va desde los pequeños micromachismos hasta estos hechos, y tienen en común el objetivo de controlar y someter a la mujer, y demostrar a los pares varones quiénes son, cuan masculino y heterosexual se es".

La ministra de Género nacional Gómez Alcorta habló de que existe una "lógica corporativa" entre los hombres, "donde quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa".

"Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad", aseveró. Sobre el trabajo que realizan desde el Gobierno nacional, la ministra aclaró que "una sociedad marcada por esta matriz en dos años no se cambia".

"Necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto, que todos los gobiernos locales creen áreas de género y desaprender siglos de violencias", señaló, y concluyó: "Esto llama primero a pensarnos entre todos y todas. Después, a trabajar más en la prevención, a darle importancia a la ESI. La ESI es clave porque nos enseña a las nenas y a los nenes en las escuelas".